Elsner: Olimpiji želim, da tekmo dobi in prikaže slovensko moč na evropski sceni

"Če se najprej ozrem na Lille. Ravno v nedeljo so imeli pomembno tekmo z Lyonom. So v zares dobri formi in po težjem začetku sezone moštvo deluje zelo dominantno. Imajo močno posest. Težko jim je odvzeti žogo. Suvereno so premagali Lyon. Imajo dobro dinamiko in vse več širine z igralci, ki so znova nazaj po poškodbah. Ekipa je torej v formi in spada med najboljših pet v Franciji. Na drugi strani je Olimpija prav tako razpoložena in po prihodu Zorana, določeni reorganizaciji, tudi dobila nov zagon. Ni še vse popolno, a stvari gredo v pravo smer. Točkovni izkupiček je vse boljši. Faza obrambe je zelo solidna, kar je seveda predpogoj za uspeh na dolgi rok. Dvoboj bo torej zelo zanimiv, saj se bosta sočili ekipi v dobri formi," je o nasprotniku Ljubljančanov prepričan Elsner, ki je bil v lanski sezoni izbran za najboljšega trenerja sezone v drugi francoski ligi.

Elsner je s svojimi varovanci Lille gostil v 7. krogu aktualne sezone Ligue 1 in tedaj klonil z 0:2. "Ko je treba držati žogo in ustvarjati pod pritiskom, je Lille na samem vrhu skupaj s PSG-jem. Brez dvoma. Delujejo usklajeno. Imeli so sicer nekaj težav z obrambo zaradi številnih odsotnosti in mladosti, a to jim je uspelo popraviti. Menim, da jih lahko zmoti zgoščen ritem. Igrajo namreč na vsake tri dni in tukaj vidim določeno prednost, še posebej glede na zahtevno igrišče v Stožicah," je o Lillu, ki je trenutno neporažen na 10 zaporednih tekmah, še povedal ljubljanski strateg.

Elsnerjev Le Havre ima po 13 odigranih tekmah 15 točk in v Ligue 1 zaseda osmo mesto, kar je nekdanji trener Olimpije komentiral tako: "Sezona med elito po 15 letih nastopanja v nižjih ligah ... Prilagajamo se. To je za vse nas nekaj novega. Imamo veliko mladih fantov in tudi klub odkriva raven, ki je precej višja od preteklih izkušenj. Držimo razdaljo pred nevarnimi mesti. Sposobni smo dobiti točke, kar pridno jih zbiramo. Prednost pred zasledovalci sicer ni zelo velika, a smo konkurenčni. To je zelo pomembno. Z vsako tekmo napredujemo in na polni moči bomo po mojem mnenju pridobili šele po decembru, ko se bo začelo novo leto. Dobro se držimo. Tudi mi imamo urejeno obrambo, četrto najboljšo v ligi, kar je zagotovo ključni faktor."