Elsner v novem Fuzbalu: Neymar ni na ravni Messija in Ronalda

O trenerski izkušnji pri francoskem Amiensu in o tem, zakaj se je kljub tej končani zgodbi odločil, da z družino ostane v Franciji, pa tudi o tem, kaj se je naučil o francoskem nogometu, zakaj forma PSG-ja niha in zakaj Neymar ni na ravni Lionela Messija in Cristiana Ronalda. Vse to in še več v novi epizodi spletne oddaje Fuzbal! s prvim slovenskim strategom, ki je vodil klub v francoski prvi ligi, Luko Elsnerjem.

V času, ko je sedel na klopi francoskega prvoligaša Amiensa, ki je kasneje zaradi predčasno končane sezone nesrečno nazadoval v drugo francosko ligo, se je veliko naučil in dobil tudi nekaj lekcij, pojasnjuje mladi slovenski trener Luka Elsner. Situacija je bila zaradi koronavirusa zelo specifična, čustva ob nepravičnem izpadu iz najvišjega ranga tekmovanja so bila močna, zato ostaja grenak priokus, prizna Ljubljančan, ki je v Fuzbalu! spregovoril tudi o lepih spominih na Amiens. Eden teh je nepričakovan ligaški remi s 4:4 proti kasnejšemu finalistu Lige prvakov PSG-ju. Razgovoril se je tudi o odlikah in slabostih pariškega velikana, o trenerju Thomasu Tuchlu in o največjem zvezdniku kluba Neymarju, ki ga, kot je prepričan sam, mnogi neupravičeno postavljajo ob bok Lionelu Messiju in Cristianu Ronaldu. Zakaj, izveste ob ogledu oddaje, v kateri je Elsner izrazil tudi navdušenje nad razpletom tekme slovenske nogometne reprezentance v Ligi narodov s Kosovom. Podal je svoje mišljenje o strelcu odločilnega gola Josipu Iličiću, za konec pa povedal še, kje se vidi v prihodnosti in kateri nogometni klub bi nekoč rad vodil. icon-expand Nataša Gavranić v pogovoru na daljavo z Luko Elsnerjem. FOTO: POP TV icon-expand