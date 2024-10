Elsner z Reimsom drugič v sezoni okusil grenkobo poraza

Ob 20.45 bo še Montpellier gostil Marseille.

V soboto so nogometaši Paris Saint-Germaina gostili Strasbourg in ga ugnali s 4:2. Parižani so do šeste zmage, s katero so spet prevzeli vodstvo na lestvici, prišli po tem, ko je v prvem polčasu zadel Senny Mayulu, v drugem pa Marco Asensio, Bradley Barcola, s sedmimi goli prvi strelec lige je bil tudi podajalec pri prvem golu, in Kang-in Lee. Sekou Mara in Pape Diong sta bila strelca Strasbourga.