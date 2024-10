Elsner z Reimsom skočil na četrto mesto francoske lige

Reims nadaljuje zelo dobre predstave na začetku sezone. Luka Elsner je vajeti moštva prevzel po koncu minulega tekmovalnega obdobja, v katerem je treniral Le Havre in ga obdržal med francosko elito. Na šestih tekmah to sezono je doživel le poraz v prvem krogu proti Lillu, trenutno pa je v nizu petih tekem brez poraza. Reims je v prvem polčasu vodil z 2:0, potem ko sta v deveti in 25. minuti zadela Keito Nakamura in Junya Ito. Na 3:0 je v 79. minuti povišal Nyasha Munetsi, končni izid pa je z edinim zadetkom za domače postavil Zinedine Ferhat v 84. minuti.

Slabše gre trenutno Toulousu, za katerega igra Miha Zajc. Njegova ekipa je še drugič zapovrstjo izgubila in ima po šestih tekmah pet točk, kar je dovolj za 15. mesto med 18 ekipami. Zajc je v igro pri domačih vstopil v 93. minuti, Lyon pa je dve minuti kasneje oziroma tik pred zadnjim žvižgom dosegel zmagoviti gol prek Malicka Fofane. Prvi polčas se je končal z 1:1, domači so povedli po zadetku Yanna Gboha v 14. minuti, nato pa je Rasmus Nicolaisen zabil avtogol v 28. minuti.