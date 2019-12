Elsnerja v Parizu pokopala Neymar in Mbappe, ki ga je presenetil mali Božiček

Približeval se je sodniški podaljšek drugega polčasa, ko je Kylianu Mbappeju mimo vseh pripadnikov varnostne službe v objem stekel mlad navijač z Božičkovo kapo. Tekma med Paris Saint-Germainom in Amiensom , ki ga vodi slovenski trener Luka Elsner , je bila že davno odločena, strelec dveh prekrasnih zadetkov pa je nadobudnega nogometnega privrženca lepo sprejel in ga pospremil z zelenice, ko mu je mali Božiček v podpis ponudil celo knjigo.

PSG je proti Amiensu sicer povedel v deseti minuti po hitrem protinapadu in natančni podaji Neymarja Jr. do Mbappeja, po kateri je 21-letni francoski reprezentant stekel v prostor in mirno poslal žogo prek vratarja Regisa Gurtnerja. Gostujoči čuvaj mreže se je v nadaljevanju tekme večkrat izkazal, tudi z nekaj zaporednimi obrambami v enem napadu, a bil nemočen takoj po začetku drugega polčasa, ko je Mauro Icardinekako uspel zaposliti Neymarja Jr., ta pa je zabil žogo mimo Gurtnerja.

MBAPPE

'V zadnjem času smo še močnejši'

Mbappe je drugi gol na tekmi dosegel po še eni odlični podaji, tokrat je prišla z noge Angela Di Marie, Francoz pa je s strelom "na prvo" v 65. minuti povišal na 3:0. Pariški as, ki je v petek proslavil šele 21. rojstni dan, je kot prvi francoski nogometaš v zadnjih 50 letih uspel doseči kar 31 golov v enem koledarskem letu. PSG, ki je zaradi poškodb ostal brez Abdouja Diallojain Thiaga Silve, ni uspel ohraniti mreže nedotaknjene in Elsner je lahko proslavljal častni gol Stivena Mendoze, končni izid pa je v enem zadnjih napadov rednega dela postavil Icardi.

"Lepa zmaga, izvrstna predstava in veliko je bilo golov. To leto je zelo pomembno končati tako,"je v prvi izjavi po tekmi dejal kapetan PSG Marquinhos. "Zdaj imamo čas za počitek. Moramo nadaljevati tako. Naš prvi del sezone je bil zelo dober. Prvi smo bili v naši skupini Lige prvakov in vodimo v Ligue 1. V zadnjem času smo še močnejši,"meni srednji branilec, ki ga s soigralci februarja in marca v osmini finala Lige prvakov čaka eden najbolj zanimivih obračunov z Borussio Dortmund, nekdanjim klubom trenerja Thomasa Tuchla.

Tuchel: Upajmo, da ne bomo prisiljeni kupovati

"Pri Abdouju je šlo za težave z mišico, zadnjo stegensko. Pri Thiagu pa je prišlo do zvina med startom na žogo. Imel je smolo, zato bomo morali videti, kakšna bo diagnoza," je po dvoboju na novinarski konferenci povedal Tuchel.

"Upajmo, da ne bomo po teh tekmah prisiljeni kupovati igralcev. Ne verjamem pa, da je katera od poškodb preveč resna. Ni nam všeč, ko se igralci poškodujejo, a te reči se lahko med sezono zgodijo. Presnel (branilec Kimpembe, op. a.) se vrača in spet lahko računamo na Thila (branilca Kehrerja, op. a.). Upam, da ni prehudo."

Za Amiens in Elsnerja božično-novoletni premor ne bo prav nič prijeten. Po vzpodbudnem septembru in oktobru, ko so se prebili v zgornji del lestvice, je sledil strm padec in le ena zmaga na zadnjih sedmih tekmah, to so "samorogi" sicer odmevno proslavljali v osmini finala ligaškega pokala proti močnemu Rennesu (3:2). Klub s severa Francije je zdaj padel vse do 18. mesta, ki ob koncu sezone prinaša selitev v nižji rang tekmovanja.

