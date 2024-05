Elsnerjev Le Havre do pomembne zmage v boju za obstanek

Le Havre je povedel v 24. minuti, po podaji Josueja Casimira je zadel Yassine Kechta. Ista naveza je poskrbela tudi za 2:0 v 65. minuti. Frederic Guilbert je v 86. minuti zadel pri gostih, vendar so domači zmago potrdili v 96. minuti, ko se je med strelce vpisal še Andre Ayew.

Danes je še drugouvrščeni Monaco gostil zadnjeuvrščeni Clermont in ga premagal s 4:1, dva gola in podajo je prispeval Wissam Ben Yedder, Takumi Minamino pa je vpisal gol in podajo.

Metz, Le Havrov tekmec v spodnjem delu lestvice, je izgubil proti Rennesu z 2:3, potem ko je v 92. minuti zadel Arnaud Kalimuendo, tretjeuvrščeni Brest in Nantes sta igrala 0:0.

V ponedeljek bo tekma Lille - Lyon, v sredo, 15. maja, pa bosta še dva obračuna. Ekipa iz Nice bo gostila prvaka Paris Saint-Germain, Reims pa Marseille.

V petek je Toulouse doma izgubil proti Montpellieru z 1:2, Lens pa je ugnal Lorient z 2:0.

Na vrhu ima vnovični prvak PSG 70 točk, sledijo Monaco z 61, Brest s 57 in Lille s 55. Le Havre je zdaj pri 32 točkah in ima na "varnem" 14. mestu tri več od Metza, šest od Lorienta in sedem od Clermonta. Zadnji dve mesti pomenita izpad v drugo ligo, 16. pa vodi v dodatne kvalifikacije.