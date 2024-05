Elsnerjev Le Havre sezono v Ligue 1 sklenil na 15. mestu

Sezona francoske nogometne Ligue 1 je končana. PSG si je že tri kroge pred koncem zagotovil 12. naslov prvaka, igranje v elitni Ligi prvakov pa sta si zagotovila Monaco in Brest. Še eno sezono v prvi ligi pa so si pod vodstvom slovenskega strokovnjaka Luke Elsnerja zagotovili nogometaši Le Havreja, ki so sicer v zadnjem krogu izgubili z Marseillom.