Elsnerjev Le Havre ne uspe najti izhoda iz krize

Montpellier ni bil edina ekipa, ki je na lestvici preskočila Le Havre. To je namreč uspelo tudi Nantesu, ki je presenetljivo zmagal v Nici (1:2). Elsnerjevi varovanci, ki so zabeležili le eno zmago na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih, so tako padli na 15. mesto.

Zadnji Clermont, ki za Le Havrom zaostaja sedem točk, je doma z 0:3 klonil proti Toulousu, moštvu iz Normandije pa je šel na roke tudi izid v Lorientu, kjer so domači z 0:1 izgubili proti Brestu. Slednji se je vrnil na drugo mesto, ki ga je za en dan izgubil v soboto, ko je Monaco s 5:2 ugnal predzadnji Metz.

Danes sta na sporedu še obračuna med Strasbourgom in Rennesom ter derbi med Marseillom in vodilnim Paris Saint-Germainom.

Izidi, nedeljske tekme, Ligue 1:

Le Havre - Montpellier 0:2 (0:0)

Ferri 72., Julien 80.

Lorient - Brest 0:1 (0:0)

Del Castillo 86.

RK: Brahimi 90+6.

Clermont - Toulouse 0:3 (0:1)

Sierro 8./11m, 79., Dallinga 73.

Nice - Nantes 1:2 (0:1)

Moffi 72./11m; Abline 19., Mohamed 76./11m

Strasbourg - Rennes -:- (-:-)

Marseille - Paris Saint-Germain -:- (-:-)