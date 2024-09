Elsnerjev Reims do prve zmage v sezoni, PSG v derbiju nadigral Lille

Reims je do svoje prve zmage v sezoni prišel proti neprimerno uglednejšemu klubu in ga za točko tudi prehitel na sredini lestvice. Leo Oestigaard je sicer že v 13. minuti goste popeljal do vodstva, vendar so domači dobro odgovorili ter zadeli v 41. in 48. minuti prek Junye Ita in Oumarja Diakiteja.

Dvoboj stoodstotnih v Lillu med domačo zasedbo in branilcem naslova Paris Saint-Germainom je dobil slednji s 3:1 in skočil na prvo mesto lestvice kot še edini s polnim točkovnim izkupičkom. Tokrat sta v prvem polčasu zadela Vitinha z bele pike in Bradley Barcola, ki ima doslej na računu štiri zadetke v sezoni in za enega zaostaja za Masonom Greenwoodom iz Marseilla. V 78. minuti je za domače zadel Edon Zhegrova, Randal Kolo Muani pa je potrdil zmago gostov v sodniškem dodatku.