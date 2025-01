Elsnerjev Reims po enajstmetrovkah ugnal Monaco

V 45. minuti je bil za Reims natančen Cedric Kipre, Monačanom pa je upanje v 70. minuti vlil Mohammed Salisu in izsilil podaljšek. Zmagovalca so tako določile enajstmetrovke. Za Monaco jo je uspešno izvedel le Breel Embolo, medtem ko so bili za Reims so bili natančni Keito Nakamura, Amine Salama in Oumar Diakite. Zgrešil je le Kipre in varovanci Luke Elsnerja so se tako razveselili zmage in napredovanja v osmino finala.