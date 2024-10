Elsnerjev Reims po zmagi nad Montpellierjem zadržal četrto mesto

Za četrto zmago Elsnerjevih varovancev so zadeli Marshall Munetsi, Keito Nakamura, Oumar Diakite in Teddy Teuma, za Montpellier pa je oba gola dosegel Arnaud Nordin.

Na današnji prvi tekmi je Lyon z zadetkoma Nicolasa Tagliafica in avtogolom Nicolasa Palloisa ugnal Nantes z 2:0. Strasbourg in Lens sta se razšla z neodločenim izidom 2:2. Za domačo zasedbo iz Alzacije sta zadela Abakar Sylla in Habib Diarra, za gostujočo pa M'Bala Nzola in Andy Diouf. Brest je premagal Le Havre z 2:0, pri gostiteljih sta bila učinkovita Ludovic Ajorque in Ibrahim Salah.

Nica in PSG sta se na današnji zadnji tekmi na Azurni obali razšla z 1:1. Gostitelje je v vodstvo popeljal Ali Abdi, izenačujoči gol za Parižane je dosegel Nuno Mendes.