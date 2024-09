Elsnerjev Reims ustavil ambiciozni Marseille

Na drugih današnjih tekmah je Lens premagal Brest z 2:0, potem ko je oba gola, drugi je bil sicer avtogol, vpisal v prvem polčasu, Nantes je prav tako z 2:0 odpravil Auxerre, ki je od 53. minute igral z igralcem manj, ekipi iz Nice in Toulousa sta se razšli z 1:1, Strasbourg pa je s 3:1 premagal Rennes z goloma Andreya Santosa in Emanuela Emeghe ter avtogolom Christopherja Wooha .

Sergio Akieme in Yaya Fofana pa sta v 51. in 55. minuti Elsnerjevi zasedbi priigrala vodstvo, ki je trajalo do 71. minute, ko se je znova med strelce vpisal Mason Greenwood . Ta je s tremi goli na prvem mestu strelcev skupaj z Bradleyjem Barcolo iz PSG.

Za konec kroga sta se v Marseillu merila domači Olympique, ki velja za glavnega protikandidata Parižanom za naslov, in Reims pod vodstvom Luke Elsnerja . Favorizirani domačini so povedli v 25. minuti po golu Amina Harita , ki je tako navdušil množico na Velodromu. Ta bo skozi celotno sezono lepo poln, saj je klub podrl rekord, prodali so 49.000 sezonskih vstopnic.

V soboto so nogometaši Monaca so še drugič zmagali. Monačani so gostovali v Lyonu in slavili z 2:0. Za Lyon pa je bil to še drugi poraz v uvodu sezone. Obračun Lilla in Angersa se je končal prav tako z 2:0. St. Etienne pa je doma izgubil z 0:2 proti Le Havru.

Že v petek je francoski nogometni prvak Paris Saint-Germain po zmagi v uvodnem krogu dobil tudi drugo tekmo nove sezone francoskega prvenstva. Parižani so tokrat gostili Montpellier in slavili s 6:0.

Parižani so v prvem polčasu povedli z 2:0, potem ko sta v četrti in 24. minuti zadela Bradley Barcola in Marco Asensio. Tekma se je nato prevesila povsem na pariško stran, Barcola je v drugem polčasu dodal še en gol, zadeli pa so še Achraf Hakimi, Warren Zaire-Emery in Kang-In Lee.