Elsnerjev Reims zmagal v Nantesu, Zajčev Toulouse boljši od Le Havra

Elsnerjevi izbranci so zmagoviti gol dosegli v izdihljajih tekme, v prvi minuti sodnikovega podaljška je za končnih 2:1 zadel Japonec Keito Nakamura . Gostitelji so povedli v 28. minuti po golu Brazilca Douglasa Augusta , šest minut kasneje je izenačil Zimbabvejec Marshall Munetsi .

Na vrhu razpredelnice je s 100-odstotnim izkupičkom branilec naslova iz Pariza. PSG je v soboto na Parku princev premagal Brest s 3:1. Odpor gostujoče zasedbe iz Bretanje je zlomil v drugi polovici tekme. Gosti so povedli v 29. minuti po golu Romaina Del Castilla z 11-metrovke, v 42. minuti pa je izenačil Ousmane Dembele. Parižani so v drugem polčasu z goloma Fabiana Ruiza in Dembeleja v 73. in 74. minuti nagnili tehtnico na svojo stran.

V soboto sta bili še dve tekmi. Marseille je z goloma Neala Maupaya v 40. in Luisa Henriqueja v 53. minuti ugnal lokalnega tekmeca iz Nice z 2:0, Monaco pa je v Auxerru slavil s 3:0. Za zasedbo iz kneževine so zadeli Thilo Kehrer (8.), Vanderson (25.) in Denis Zakaria (89.).

Na petkovi uvodni tekmi je St. Etienne premagal Lille z 1:0, strelec edinega gola je bil Mathieu Cafaro v šesti minuti.

* Izidi, 4. krog:

- petek, 13. september:

St. Etienne - Lille 1:0 (1:0)

- sobota, 14. september:

Marseille - Nice 2:0 (1:0)

Auxerre - Monaco 0:3 (0:2)

PSG - Brest 3:1 (1:1)

- nedelja, 15. september:

Rennes - Montpellier 3:0 (2:0)

Nantes - Reims 1:2 (1:1)

Strasbourg - Angers 1:1 (1:0)

Toulouse - Le Havre 2:0 (0:0)

(Miha Zajc je od 82. minute igral za Toulouse)

Lens - Lyon 0:0