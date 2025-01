Nogometaši Toulousa so v 17. krogu francoske lige doma proti Strasbourgu izgubili z 1:2. Toulouse, ekipa Mihe Zajca, Slovenec je igral od 90. minute, je doživel sedmi poraz, potem ko mu je v prvem polčasu dva zadetka zabil Emanuel Emegha, ki je zdaj pri šestih golih v sezoni. Že prej sta Nantes in Monaco igrala 2:2, Auxerre in Lille pa 0:0. Reims, ki ga vodi slovenski strateg Luka Elsner in je po dolgem obdobju brez zmage pod pritiskom navijaškega nezadovoljstva, je izgubil proti zasedbi iz Nice z 2:4.