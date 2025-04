Elšnik: Barceloni predlagam Šeška

V sredo bomo priča spektaklu med Barcelono in dortmundsko Borussio (prenos Kanal A in VOYO). Slednja je danes v Bundesligi s 4:1 ugnala Freiburg, Katalonce tekma domačega prvenstva še čaka. Z Barco se je sicer v ligaškem delu Lige prvakov srečal tudi vezist Crvene zvezde in slovenski reprezentant Timi Max Elšnik, ki je na lastni koži izkusil surovo moč sicer izredno mlade in nadarjene ekipe, za katero priznava, navija tudi sam.