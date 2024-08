Elšnik in Drkušić stopata po stopinjah slovenskih velikanov

"Nič se ne bi zlagala, če bi dejala, da navijači Crvene zvezde obožujejo slovenske nogometaše. O tem govori tudi celotna zgodovina, s tem se lahko res pohvalimo. Nove generacije se najbolj spominjajo Dejana Kelharja in Nejca Pečnika , ki sta po sedmih letih s soigralci vrnila naslov državnega prvaka na Marakano. To je bila zelo specifična sezona in zelo zanimiva," pravi predstavnica srbskih prvakov Tatjana Šajković .

Zdaj slovenske barve pri beograjskem ponosu branita Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić . Elšnik se je sijajno vklopil v sistem trenerja Vladana Milojevića . Na uvodnih štirih nastopih je dosegel dva zadetka in se hitro prikupil gorečim privržencem rdeče-belih.

"Obožujem sezone, ko ima Crvena zvezda v svojih vrstah slovenskega nogometaša. Slovenci so profesionalci, odlični ekipni igralci in se brez težav prilagodijo naši igri," je ob prihodu Elšnika v srbsko prestolnico dejal športni direktor Zvezde Mitar Mrkela .

Drkušić sicer na debitantski nastop še čaka, a tudi on je hitro osvojil srca Zvezdinih pristašev, in sicer z objavo fotografije, ki prikazuje slovenskega branilca v otroških letih sredi zelenice kultne Marakane.

"Mislim, da je to napravil preprosto iz pravih emocij. Ni igral na noto, da bi se prikupil navijačem. Ljubitelji Crvene zvezde so zagotovo bili ob tem navdušeni. Pokazal je, kako se ljubezen do Crvene zvezde prenaša iz roda v rod, kar je nekaj s čimer se radi pohvalimo. Krožijo tudi govorice, da je imel že pred tem šal Zvezde, s katerim je obiskoval Marakano. Navijači se lahko poistovetijo z njim, saj so se mu uresničile sanje mnogih," je objavo Drkušića komentirala Tatjana Šajković.