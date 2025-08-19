Svetli način
Nogomet

Elšnik in Crvena zvezda v peklu Marakane gostita ciprske prvake

Beograd, 19. 08. 2025 19.46 | Posodobljeno pred 29 minutami

Simon Valant , M.J.
Beograjsko Crveno zvezdo Timija Maxa Elšnika le še korak loči od uvrstitve v laskavo nogometno Ligo prvakov. Rdeče-belim na zadnji oviri stoji ciprski prvak Pafos. Srbi so v boju za playoff Lige prvakov izločili poljsko ekipo Lech Poznan, Ciprčani pa kijevski Dinamo. Prenos obračuna iz Beograda od 20.45 na Kanalu A in VOYO.

  Iz 24UR: Začenja se playoff za zadnja mesta med evropsko nogometno elito
  Iz 24UR: Od Zlatoličja do Beograda
  Iz 24UR: Zvezda in Pafos pred vrati nogometnega raja
UEFA LP: Crvena Zvezda - Pafos
UEFA LP: Crvena Zvezda - Pafos FOTO: VOYO

Crvena zvezda, v zadnjih letih brez prave konkurence v srbskem klubskem nogometu, je bila v dosedanjem delu kvalifikacij za preboj v elitno Ligo prvakov prepričljiva. A zadnji korak za preboj med nogometno melito bo bržkone najbolj zahteven. 

Ciprski Pafos morda na prvi pogled na papirju ne ponuja razloga za preveliko skrb, a tudi Ciprčani so v kvalifikacijah pokazali in dokazali, da so zasluženo le še korak pred rajem. Prva tekma v Beogradu seveda ne bo odločilna v boju za preboj v LP, bo pa že marsikaj nakazala ...

Nocojšnjo tekmo bo z zanimanjem spremljal tudi slovenski reprezentant Erik Janža, ki že sedmo sezono zapored igra za poljski Gornik Zabrze. Janža je za Ciprčane igral v sezoni 2017/2018, ko razmere še zdaleč niso bile takšne kot sedaj. Z zvezdniki okrepljeni Pafos se namreč resno spogleduje s prvim nastopom v Ligi prvakov.

"Spoštujemo tekmece, bili so odlični v dosedanjem delu evropske sezone, še posebej dobri in prepričljivi pa so bili na zadnjem obračunu proti kijevskemu Dinamu. Če so preskočili Dinamo, potem gotovo nekaj imajo," je za Blic razpredal Zvezdin vezist Mirko Ivanić, ki pričakuje tekmo z manj goli, a visoko napetostjo. Vložek je namreč ogromen.

Mirko Ivanić
Mirko Ivanić FOTO: AP

Tabor Pafosa: Kotel Marakane nas ne bo prestrašil

Ne bi bili prvi, ki bi se "podelali" pred vselej noro atmosfero na "zloglasni" Marakani, a v taboru ciprskih prvakov so prepričani, da ne bodo pokleknili pred sovražno atmosfero na tem največjem stadionu na Balkanu. 

Mislav Oršić
Mislav Oršić FOTO: Profimedia

"Poznam vzdušje. Ne bom igral prvič v Beogradu. Seveda zelo spoštujem Zvezdo, vem kaj ta klub pomeni na Balkanu in zavedam se, da imajo kontinuiteto v Ligi prvakov. Večjo kot mi," je za Sportske novosti obračun v Beogradu napovedal hrvaški nogometaš Mislav Oršić.

Crvena zvezda - Pafos
Crvena zvezda - Pafos FOTO: Kanal A

Izidi, zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov, torkove tekme:

Ferencvaros - Qarabag -:- (-:-)

Crvena zvezda - Pafos -:- (-:-)

Rangers - Club Brugge -:- (-:-)

