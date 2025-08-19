Elšnik in Crvena zvezda v peklu Marakane gostita ciprske prvake

Crvena zvezda, v zadnjih letih brez prave konkurence v srbskem klubskem nogometu, je bila v dosedanjem delu kvalifikacij za preboj v elitno Ligo prvakov prepričljiva. A zadnji korak za preboj med nogometno melito bo bržkone najbolj zahteven.

Ciprski Pafos morda na prvi pogled na papirju ne ponuja razloga za preveliko skrb, a tudi Ciprčani so v kvalifikacijah pokazali in dokazali, da so zasluženo le še korak pred rajem. Prva tekma v Beogradu seveda ne bo odločilna v boju za preboj v LP, bo pa že marsikaj nakazala ...

Nocojšnjo tekmo bo z zanimanjem spremljal tudi slovenski reprezentant Erik Janža, ki že sedmo sezono zapored igra za poljski Gornik Zabrze. Janža je za Ciprčane igral v sezoni 2017/2018, ko razmere še zdaleč niso bile takšne kot sedaj. Z zvezdniki okrepljeni Pafos se namreč resno spogleduje s prvim nastopom v Ligi prvakov.