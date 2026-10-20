Elšnik na gol čakal pol leta, nato pa zabil v Evropi in 'doma'

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Timi Max Elšnik je v zadnjem tednu dni s Crveno zvezdo odigral dve tekmi in na obeh meril v polno, čeprav doseganje zadetkov ne spada med njegove naloge. Beograjčani so v prvem krogu UEFA Konferenčne lige gostovali pri švicarskem Luganu in po preobratu v končnici izgubili z 2:3.

Timi Max Elšnik FOTO: Profimedia

Slovenski reprezentant se je zadetka za 1:1 razveselil v 32. minuti. Bolje so se varovanci Alberta Riere odrezali na prvenstveni tekmi z Mladostjo, ki so ko dobili s 5:1, zadnji žebelj v krsto zasedbe iz Lučanov pa je zabil prav nekdanji nogometaš Olimpije in že izenačil svojo lansko statistiko.

"Pričakujem prvo evropsko zmago sezone. Za lažjo pot do nje pozivam navijače, da nas podprejo v čim večjem številu. Naredili bomo vse, da se dokopljemo vseh treh točk," je srbskim novinarjem po tekmi z Mladostjo, ki jo je končal z doseženim golom, sporočil 27-letni nekdanji kapetan Olimpije.