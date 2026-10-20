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Elšnik na gol čakal pol leta, nato pa zabil v Evropi in 'doma'

Beograd, 20. 10. 2026 15.40 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Timi Max Elšnik proti Lechu iz Poznana.

Timi Max Elšnik je v zadnjem obdobju (strelsko) vroč. Mož iz Zlatoličja je na zadetek čakal več kot pol leta, nato pa se je v enem tednu dvakrat vpisal med strelce. Najprej je zabil v Konferenčni ligi, minuli konec tedna še v srbskem prvenstvu. Njegovo Crveno zvezdo sredi tedna čaka nov evropski obračun z danskim FC Kopenhagnom v srbski prestolnici.

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Timi Max Elšnik je v zadnjem tednu dni s Crveno zvezdo odigral dve tekmi in na obeh meril v polno, čeprav doseganje zadetkov ne spada med njegove naloge. Beograjčani so v prvem krogu UEFA Konferenčne lige gostovali pri švicarskem Luganu in po preobratu v končnici izgubili z 2:3.

Timi Max Elšnik
Timi Max Elšnik
FOTO: Profimedia

Slovenski reprezentant se je zadetka za 1:1 razveselil v 32. minuti. Bolje so se varovanci Alberta Riere odrezali na prvenstveni tekmi z Mladostjo, ki so ko dobili s 5:1, zadnji žebelj v krsto zasedbe iz Lučanov pa je zabil prav nekdanji nogometaš Olimpije in že izenačil svojo lansko statistiko. 

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"Pričakujem prvo evropsko zmago sezone. Za lažjo pot do nje pozivam navijače, da nas podprejo v čim večjem številu. Naredili bomo vse, da se dokopljemo vseh treh točk," je srbskim novinarjem po tekmi z Mladostjo, ki jo je končal z doseženim golom, sporočil 27-letni nekdanji kapetan Olimpije.

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nogomet elšnik crvena zvezda

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