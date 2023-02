Elšnik: Naša izbrana vrsta potrebuje 'ultras reprezentanco'

"V četrti ligi smo imeli na tekmah po sedem tisoč navijačev, plače so bile kot zdaj pri Olimpiji, Mariboru, Celju. Že v tretji ligi se vse potencira in tako naprej. Pri Derbyju so imeli nekateri nogometaši milijonske pogodbe, ki jih težko dobiš v nekaterih Serie A klubih. Ljudje nimajo predstave, kakšen nivo je to," je v popcastu povedal kapetan Olimpije, ki se je v Ljubljano kot prost nogometaš preselil v začetku leta 2020.

Morda bi bilo drugače in bi ostal v tujini, če ne bi pri Derby Countyju odpustili trenerja Nigela Pearsona, ki je Elšniku ponudil priložnost na pokalni tekmi z Liverpoolom in mu celo obljubil, da bo nanj računal tudi v prvenstvu. Slovenski reprezentant je v sproščenem pogovoru pojasnil, kako je sploh prišlo do prestopa v Derby County, čeprav so se zanj zanimali celo nekateri premierligaši, in zakaj je nastopanje v nižjih angleških ligah tako zelo zahtevno.

Glede reprezentančnih ambicij pravi, da so kvalifikacije za Euro 2024 zlata priložnost, da se Slovenija po 13 letih znova uvrsti na veliko tekmovanje. To bo pa zagotovo lažje dosegljivo, če bo v Stožicah po dolgem času tudi na tekmah izbrane vrste vladalo dobro vzdušje. Kako to doseči? Elšnik ima zanimivo idejo ...