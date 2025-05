Elšnik odločil ligaško tekmo, Zeljković na Slovaškem do uspeha kariere

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Benjamin Šeško je bil eden ključnih junakov razburljivega obračuna med Leipzigom in Bayernom, saj je v prvem polčasu z izjemnim zadetkom s 35 metrov po protinapadu izkoristil neodločnost vratarja Urbiga in dosegel svoj 13. gol v Bundesligi ter skupno 21. v sezoni.

Leipzig je povedel z 2:0, a Bayern se ni predal – v drugem delu je v vsega 46 sekundah izenačil, nato pa v 83. minuti celo povedel. A veselja ni bilo dolgo, saj je v sodnikovem dodatku rezervist Poulsen zadel za končnih 3:3 in preprečil, da bi si Bavarci že tokrat zagotovili naslov, ki se bo zdaj odločal v naslednjem krogu.

Adrian Zeljković je s Spartakom Trnava doživel največji trenutek kariere, saj je na vročem finalu slovaškega pokala v Dunajski Stredi ekipi pomagal do težko prigarane zmage z 1:0 proti Ružomberku in s tem do zgodovinskega devetega pokalnega naslova.