Elšnik ostaja pri Crveni zvezdi

Vodilni možje beograjske zasedbe so po današnjem ligaškem žrebu evropske lige imeli sestanek in sprejeli odločitev, da Timi Maks Elšnik ni naprodaj. Po njihovem mnenju ekipa potrebuje usluge slovenskega reprezentanta, saj je dobro uigran z Radetom Krunićem, hkrati pa goji ambiciozne načrte v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.
Crvena zvezda, ki je v zadnjem kvalifikacijskem krogu za uvrstitev v ligo prvakov klonila proti ciprskemu Pafosu s skupnim izidom 3:4, bo v evropski ligi imela zahtevne tekmece - francoski Lille, portugalska Porto in Brago, škotski Celtic, romunski FCSB, avstrijski Sturm Gradec, špansko Celta Vigo in švedski Malmö.
