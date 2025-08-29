Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Elšnik ostaja pri Crveni zvezdi

Beograd, 29. 08. 2025 21.16 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenski nogometni reprezentant Timi Maks Elšnik kljub nekaterim privlačnim ponudbam iz tujine ostaja pri Crveni zvezdi. V minulih dneh so Elšnika povezovali z odhodom v turški Trabzonspor za pet milijonov evrov.

Timi Max Elšnik
Timi Max Elšnik FOTO: Profimedia

Vodilni možje beograjske zasedbe so po današnjem ligaškem žrebu evropske lige imeli sestanek in sprejeli odločitev, da Timi Maks Elšnik ni naprodaj. Po njihovem mnenju ekipa potrebuje usluge slovenskega reprezentanta, saj je dobro uigran z Radetom Krunićem, hkrati pa goji ambiciozne načrte v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Preberi še Mojstrovina odločila tekmo, Crvena zvezda brez Lige prvakov

Crvena zvezda, ki je v zadnjem kvalifikacijskem krogu za uvrstitev v ligo prvakov klonila proti ciprskemu Pafosu s skupnim izidom 3:4, bo v evropski ligi imela zahtevne tekmece - francoski Lille, portugalska Porto in Brago, škotski Celtic, romunski FCSB, avstrijski Sturm Gradec, špansko Celta Vigo in švedski Malmö.

nogomet elšnik
Naslednji članek

Kidričani ostajajo prijetno presenečenje uvodnega dela sezone

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189