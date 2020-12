Elšnik podaljšal z zmaji

"Definitivno sem zelo zadovoljen, da je klub izkazal interes in zaupanje vame. Dal bom vse od sebe, da bom zaupanje upravičil. Mislim, da sem si s svojimi igrami, pa tudi vpoklicem v mlado reprezentanco to zaslužil. Podaljšanje pogodbe je pokazatelj, da ima klub resne načrte za mene v prihodnosti. S ponosom bom zastopal te barve in upam, da nam že letos uspe osvojiti naslov prvaka,"je za uradno spletno stran ljubljanske Olimpije povedal 22-letni Timi Max Elšnik, ki je postal eden ključnih mož v vrstah trenerja Dina Skenderja. Doslej je za zeleno-bele odigral 26 tekem ter zbral štiri zadetke in podajo.