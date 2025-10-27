Elšnik pogodbo s Crveno zvezdo podaljšal do leta 2028

Timi Max Elšnik je Crveno zvezdo okrepil junija lani, ko so Beograjčani ljubljanski Olimpiji zanj odšteli 1,5 milijona evrov. Slovenec se je z odličnimi predstavami hitro prikupil navijačem in si zagotovil mesto v začetni enajsterici. Doslej je odigral 61 obračunov in sodeloval pri 22 zadetkih.

"Hvala ljudem v klubu, ki so mi izkazali zaupanje in mi ponudili novo pogodbo. Tukaj se počutim kot doma, srečna je tudi moja družina, in upam, da bo tako tudi v prihodnosti," je povedal ob podpisu pogodbe in se dotaknil ekipnih ciljev: "Crvena zvezda vedno stremi k največjemu in najboljšemu tekmovanju, Ligi prvakov. Osnova za to je, da osvojimo prvenstvo, nato pa napademo Ligo prvakov. Žal nam to sezono ni uspelo, tako da moramo vtis popraviti v Ligi Evropa."