Nogomet

Elšnik pogodbo s Crveno zvezdo podaljšal do leta 2028

Beograd, 27. 10. 2025 20.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Slovenski nogometni reprezentant Timi Max Elšnik je podpisal novo pogodbo s Crveno zvezdo. Sodelovanje s klubom je podaljšal do leta 2028. "Zelo sem srečen, da bom tudi v prihodnje del Crvene zvezde. Upam, da me čaka še veliko zmag in naslovov," je ob podpisu povedal 27-letni vezist.

Timi Max Elšnik
Timi Max Elšnik FOTO: Profimedia

Timi Max Elšnik je Crveno zvezdo okrepil junija lani, ko so Beograjčani ljubljanski Olimpiji zanj odšteli 1,5 milijona evrov. Slovenec se je z odličnimi predstavami hitro prikupil navijačem in si zagotovil mesto v začetni enajsterici. Doslej je odigral 61 obračunov in sodeloval pri 22 zadetkih.

"Hvala ljudem v klubu, ki so mi izkazali zaupanje in mi ponudili novo pogodbo. Tukaj se počutim kot doma, srečna je tudi moja družina, in upam, da bo tako tudi v prihodnosti," je povedal ob podpisu pogodbe in se dotaknil ekipnih ciljev: "Crvena zvezda vedno stremi k največjemu in najboljšemu tekmovanju, Ligi prvakov. Osnova za to je, da osvojimo prvenstvo, nato pa napademo Ligo prvakov. Žal nam to sezono ni uspelo, tako da moramo vtis popraviti v Ligi Evropa."

