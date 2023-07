Elšnik: Poraz v Kopru ni tragedija, čakajo nas še zgodovinske tekme

Nogometaši Olimpije, aktualni slovenski nogometni državni prvaki, so neuspešno vstopili v novo tekmovalno sezono Prve lige Telemach. V uvodnem krogu so jih na domači Bonifiki zasluženo premagali igralci Kopra, ki so slavili z 2:1. Ljubljanski kapetan Timi Max Elšnik kljub porazu miri strasti in že usmerja pogled k novim evropskim preizkušnjam.

Da so si zeleno-beli sami krivi za poraz na slovenski obali, je nakazala že poteza portugalskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Joaa Henriquesa, ki v začetno enajsterico Olimpije ni uvrstil nekaterih nosilcev igre. Tako sta med drugimi, denimo, na klopi za rezervne nogometaše obsedela kapetan Timi Max Elšnik in Svit Sešlar, ki sta ob rezultatskem zaostanku moštva iz prestolnice sicer vstopila v igro, a na žalost branilcev naslova nista uspela zrežirati preobrata. Tekma se je končala z izidom 2:1 v korist Kopra, ki je v novo ligaško sezono vstopil z veliko zmago. "Prvi polčas je bil dober, drugi slabši, bi pa rad pohvalil navijače, ki so nas glasno spodbujali. Vedeli so, da bo tekma s Koprom zahtevna, zato so nas prišli podpret v velikem številu," je bil uvoden komentar dvoboja na Bonifiki stratega Ljubljančanov Joaa Henriquesa, ki je dodal: icon-expand Nogometaši Olimpije (v temnejših dresih) so morali priznati premoč tekmecem iz Kopra. FOTO: Damjan Žibert "Malo sem spremenil enajsterico, vendar sem zaupal fantom, ki so odšli na zelenico, za poraz pa prevzemam vso odgovornost. Prvi polčas je bil dober, v drugem pa nam ni šlo. Po zaostanku nismo uspeli več spremeniti poteka tekme. Veseli nas, da lahko igramo v Ligi prvakov. Imamo naporen urnik, a to ni izgovor za današnjo izgubo točk." In ravno v (nepotrebnih) rošadah začetne enajsterice mnogi vidijo glavni razlog za uvodni prvenstveni poraz Olimpije. Kapetan Timi Max Elšnik umirja žogo, a v isti sapi poudarja, da se s soigralci zavedajo, kako pomembno je dobro kreniti v novo sezono. "Prva ligaška tekma, za nas že tretja v sezoni. Bili smo prisiljeni rotirati, fantje so v prvem polčasu imeli nekaj priložnosti, a je zmanjkalo konkretnosti v napadu. Če bi dosegli gol v prvem delu, bi umirili tekmo in bi nam bilo bistveno lažje. Koper je bil v drugem polčasu nevarnejši, v zaključku pa kljub zadetku nismo imeli več prave energije. Je bil pa drugi gol res nepotreben. Zdaj moramo dvigniti glave, saj nas čakajo še zgodovinske tekme," je ljubljanski kapetan že usmeril pogled k sredini prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v elitno Ligo prvakov proti bolgarskemu prvaku Ludogorcu.