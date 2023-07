Elšnik: Proti Hajduku je tudi na prijateljski tekmi velik motiv

Nogometaši Olimpije, ki so v minuli sezoni osvojili dvojno krono, so že v polnih pripravah na novo tekmovalno obdobje. Prva tekma kvalifikacij za Ligo prvakov jih čaka 11. julija, ko bodo v Stožicah pričakali aktualne latvijske prvake. Zmaji so se za zdaj v poletnem prestopnem roku okrepili s šestimi nogometaši, ki bodo prvi velik izziv doživeli na nedeljski prijateljski tekmi proti splitskemu Hajduku. Slednja pa po besedah kapetana Olimpije ne bo kot ostale pripravljalne tekme, saj gre za nasprotnika, ki je po kakovosti primerljiv s potencialnimi tekmeci v kvalifikacijah za Ligo prvakov.

Timi Max Elšnik je s svojimi soigralci že resno krenil v priprave na novo sezono, ki se bo za zmaje v prvem krogu kvalifikacij za skupinski del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja začela čez teden dni. Nasproti jim bo stala Valmiera FC, ki je novembra lani osvojila domače prvenstvo. Latvijski prvoligaš je v aktualni sezoni odigral že 20 krogov, trenutno pa na lestvici zaseda četrto mesto. "Justas Lasickas se je o nasprotniku pozanimal pri nogometaših, ki igrajo v latvijski ligi. Odkar so osvojili prvenstvo, so prodali nekaj igralcev, kar je za nas pozitivna novica. Kljub temu pa se moramo osredotočiti na nas in napasti zmago v prvem krogu," je o nasprotniku kvalifikacij za Ligo prvakov povedal kapetan zmajev. Pred začetkom kvalifikacij Olimpijo v pripravljalnem obdobju čaka obračun proti Hajduk Splitu, ki je minulo sezono med hrvaško elito zaključil na drugem mestu. "Upam, da se bo na tribunah, kljub dopustom, zbralo čim več ljudi. Tekma je prijateljska, toda proti takšnemu nasprotniku je vedno prisoten dodaten motiv. Pred evropskimi tekmami bo to za nas dober test, saj nas v naslednjih krogih lahko čakajo takšni, če ne še težji tekmeci," je pred nedeljskim obračunom, na katerem se bo iz oči v oči pomeril z reprezentančnim soigralcem Janom Mlakarjem, dodal Elšnik. icon-expand Timi Max Elšnik NK Olimpija FOTO: Damjan Žibert 25-letni vezist, ki za klub iz slovenske prestolnice igra že vse od januarja 2020, bi se po odličnih predstavah v dresu zeleno-belih utegnil preseliti v eno izmed močnejših evropskih lig. "Verjamem, da bi si vodstvo kluba rado zagotovilo vsaj mesto v Konferenčni ligi, vsi pa vemo, da ko enkrat pride konkretna ponudba, ne moreš dolgo čakati. Ko se bo to zgodilo, se bomo o tem pogovorili, do takrat pa sem stoodstotno osredotočen na prvo kvalifikacijsko tekmo," je pogovor zaključila ljubljanska desetica.