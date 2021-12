Elšnik: Rad bi se hitro vrnil, hkrati pa vem, da je zadeva resna in se ne smem igrati z ognjem

Kirurški poseg je bil uspešen, kljub temu pa je pred vezistom daljše obdobje počitka, kar pomeni, da se bo Olimpija v drugi del sezone 2021/22 podala brez njegove pomoči. " Rečeno mi je bilo, da takšna poškodba največkrat vodi do štiri mesece dolge odsotnosti, potem pa je seveda vse odvisno od vsakega posameznika posebej. Moj cilj je, da bi se vrnil kar najhitreje. Zaradi tega sem tudi že v polnem ritmu rehabilitacije. Čeprav je nehvaležno napovedovati, pa mislim, da se bom vrnil na začetku marca. Na začetku zimskih priprav bom delal še individualno, potem bomo videli, kako naprej. Ni lahko. Rad bi se kar najhitreje vrnil, hkrati pa vem, da je zadeva resna in se ne smem igrati z ognjem. Najslabše bi bilo, če bi se poškodba ponovila oziroma bi imel v prihodnje težave zato, ker sem prehiteval vse skupaj. Ne, res ne gre prehitevati ničesar," je za uradno spletno stran kluba sporočil Timi Max Elšnik .

Timi Max Elšnik je bil tudi kapetan reprezentance do 21 let, pred kratkim pa je bil vpoklican tudi v reprezentanco A. Prav na zadnji reprezentančni akciji je utrpel hujšo poškodbo.

Kapetan Olimpije je šel v zadnjem obdobju kar dvakrat pod nož. Za prvi poseg je bila kriva novembrska poškodba, za drugega dogodek iz preteklosti. "Res je, šel sem tudi na operacijo nosu. Med igranjem nogometa sem si kar nekaj let nazaj zlomil nos in sicer dokaj normalno živel s posledicami, vendar sem imel zaradi tega dejansko določene težave. Zato sem se odločil urediti tudi to, saj menim, da mi bo precej pomagalo, ko se bom vrnil nazaj na zelenice," je za uradno spletno stran zeleno-belih še dodal vezist Olimpije.