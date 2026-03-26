Nogomet

Tekmi sta prijateljski, a Slovenci bodo igrali 'smrtno resno'

Brdo pri Kranju, 26. 03. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

B.B. A.M. STA
Slovenska nogometna reprezentanca

Slovensko izbrano vrsto v prihodnjih dneh čakata dve prijateljski tekmi. Najprej se bodo pomerili z Madžarsko, nato pa še s Črno goro. Obračuna bosta še za odtenek zanimivejša na račun dejstva, da bo na klopi slovenske reprezentance v vlogi selektorja debitiral Boštjan Cesar, ki je po besedah Timija Maxa Elšnika s pomočniki v ekipo vnesel veliko nove in pozitivne energije.

Ali bo sprememba selektorja prinesla spremembe na zelenici? Delni odgovor na to vprašanje bomo dobili na prihajajočih prijateljskih tekmah, ko se bo Slovenija najprej v soboto merila z Madžarsko, v torek pa še s Črno goro. "Ne vem, koliko imamo dovoljenje govoriti o taktiki. Lahko povem, da se želimo znati adaptirati na terenu. Da imamo pripravljeni vsaj dve stvari in se glede na nasprotnika prilagodimo. Lahko se skrijete v grmovje, pogledate trening in boste videli nekaj stvari, ostalo pa naj gospod selektor pove," je o spremembah v sistemu slovenske igre povedal Timi Max Elšnik.

Kljub temu, da sta prihajajoči tekmi prijateljski, bodo slovenski nogometaši dali vse od sebe. "Vsaka tekma pomeni dokazovanje, v nogometu nikoli ne veš, kdo te spremlja. Ni fanta, ki v dresu Slovenije ne bi dal sto odstotkov. Ni izgovorov, da ne bi šli na polno. Vsi bomo to vzeli smrtno resno. Ne bo sicer takšnega rezultatskega pritiska, vendar to ne pomeni, da naš fokus ne bo na ustrezni ravni," dodaja slovenski vezist.

Preberi še Vipotnik: Zdrava konkurenca je za selektorja zelo pozitivna

V slovenski zasedbi proti Madžarski in Črni gori ne bo prvih dveh zvezdnikov, vratarja Jana Oblaka in napadalca Benjamina Šeška. Kljub temu, da sta poškodovana, sta se za nekaj dni pridružila reprezentančnim soigralcem. "Mislim, da je bilo prav, da sta se Oblak in Šeško udeležila uvodnega zbora pod novim selektorjem, ne glede na to, da sta poškodovana. Sta dva pomembna nosilca reprezentance in prav je, da sta z nami opravila prve sestanke pod vodstvom novega selektorja," meni Elšnik.

Liverpool pred zahtevno nalogo: kdo bo nasledil Salaha?

Zakaj vnuki obožujejo babice bolj kot svoje starše?
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, device čutijo potrebo po redu
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Viralna torbica, ki nas navdušuje to pomlad
Po tem posegu je postala neprepoznavna
Po tem posegu je postala neprepoznavna
Govorili so ji, da je premlada, nato pa so ji odkrili štiri bolezni
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
Skrita bitka v vaših možganih, ki določa mir, srečo in tveganje za zasvojenost
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Največja laž, ki ji še vedno verjamemo
Milijoni iz 'Putinove palače' pristali pri njegovi partnerki?
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Kako zmanjšati račun za elektriko za 60 odstotkov in več?
Kako zmanjšati račun za elektriko za 60 odstotkov in več?
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Najnevarnejša cesta Pakistana, ki vodi do pravljične planote
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
5 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje testosterona
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Mesna dobrota iz pečice
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
