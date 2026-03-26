Tekmi sta prijateljski, a Slovenci bodo igrali 'smrtno resno'

Ali bo sprememba selektorja prinesla spremembe na zelenici? Delni odgovor na to vprašanje bomo dobili na prihajajočih prijateljskih tekmah, ko se bo Slovenija najprej v soboto merila z Madžarsko, v torek pa še s Črno goro. "Ne vem, koliko imamo dovoljenje govoriti o taktiki. Lahko povem, da se želimo znati adaptirati na terenu. Da imamo pripravljeni vsaj dve stvari in se glede na nasprotnika prilagodimo. Lahko se skrijete v grmovje, pogledate trening in boste videli nekaj stvari, ostalo pa naj gospod selektor pove," je o spremembah v sistemu slovenske igre povedal Timi Max Elšnik.
Kljub temu, da sta prihajajoči tekmi prijateljski, bodo slovenski nogometaši dali vse od sebe. "Vsaka tekma pomeni dokazovanje, v nogometu nikoli ne veš, kdo te spremlja. Ni fanta, ki v dresu Slovenije ne bi dal sto odstotkov. Ni izgovorov, da ne bi šli na polno. Vsi bomo to vzeli smrtno resno. Ne bo sicer takšnega rezultatskega pritiska, vendar to ne pomeni, da naš fokus ne bo na ustrezni ravni," dodaja slovenski vezist.
V slovenski zasedbi proti Madžarski in Črni gori ne bo prvih dveh zvezdnikov, vratarja Jana Oblaka in napadalca Benjamina Šeška. Kljub temu, da sta poškodovana, sta se za nekaj dni pridružila reprezentančnim soigralcem. "Mislim, da je bilo prav, da sta se Oblak in Šeško udeležila uvodnega zbora pod novim selektorjem, ne glede na to, da sta poškodovana. Sta dva pomembna nosilca reprezentance in prav je, da sta z nami opravila prve sestanke pod vodstvom novega selektorja," meni Elšnik.
