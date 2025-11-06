Elšnik s Crveno zvezdo do prve zmage, Zajc z Dinamom klonil proti Celti

"Mnogo nam pomeni ta zmaga, Lille je mogoče celo najtežji tekmec, s katerim se bomo pomerili v skupinskem delu. Zdaj vemo, da lahko igramo z vsakim in bomo napadali zmago na vsaki naslednji tekmi. Odigrali smo pametno, borili smo se, pomemben je bil le rezultat," je sprva po tekmi za spletno stran b92 dejal Timi Max Elšnik, ki je odigral celo tekmo.
"Proti Bragi so se pritoževali, da nismo storili niti enega prekrška, tokrat jih je bilo po mojem mnenju še preveč. Ampak to je bil naš načrt, z agresivnostjo smo želeli do protinapadov in do priložnosti. Na koncu je zmagala dobra obramba na čelu z odličnim vratarjem, ki nas je na koncu reševal," je še dodal slovenski reprezentant.
Edini gol za domače je sicer v 85. minuti z enajstmetrovke dosegel Marko Arnautović.
V Zagrebu se je Miha Zajc izgubil v sivini celotnega moštva, ki je tako kot na nekaterih zadnjih prvenstvenih tekmah razočaralo svoje navijače. Celta je do točk prišla s pol moči, v prvem delu je trikrat zatresla domačo mrežo, lahko pa bi dosegla še kakšen zadetek. Primorec v zagrebškem dresu, ki je igral do 78. minute, je imel v prvem polčasu, v katerem so domači pri zaostanku 0:2 zadeli vratnico, dve polpriložnosti, a je obakrat zelo slabo streljal.
Točk so se razveselili tudi Gnezda Čerin, Horvat in Gorenc Stanković
Zmage se je veselil Adam Gnezda Čerin, njegov Panathinaikos je z 1:0 v gosteh ugnal Malmö. Slovenski reprezentant je na jugu Švedske v igro vstopil v 60. minuti, gosti pa so do treh točk prišli v 85., ko je v polno zadel Filip Đuričić.
Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković sta z graškim Sturmom remizirala z Nottingham Forestom. V Gradcu je Horvat igral do 78. minute, Gorenc Stanković pa je odigral celo tekmo, na kateri golov ni bilo, gostje pa so prek Morgana Gibbs-Whita v 35. minuti zapravili najstrožjo kazen.
Na še eni tekmi brez golov pa je od 64. minute igral Adrian Zeljković, njegova Victoria Plzen ni strla odpora Fenerbahčeja.
Vodilni Midtjylland je še na četrti zaporedni tekmi vknjižil tri točke, tokrat je s 3:1 ugnal Celtic. Danci so edina ekipa s stoodstotnim izkupičkom, saj sta po treh zmagah izgubila Braga in Lyon. Portugalci so s 3:4 doma klonili proti Genku, Francozi pa z 0:2 na gostovanju pri Real Betisu.
Neporažen je še naprej Freiburg, na četrti tekmi je zmagal tretjič, v gosteh je bil s 3:1 boljši od Nice. Basel je s 3:1 premagal FCS Bukarešto, Salzburg z 2:0 Go Ahead Eagles, Ferencvaros s 3:1 Ludogorec, Paok s 4:0 Young Boys, Roma z 2:0 v Glagowu Rangers, Stuttgart z istim izidom Feyenoord, Aston Villa z 2:0 Maccabi, brez golov se je končala tudi tekma med Bologno in Brannom. Utrecht in Porto sta igrala 1:1.
* Izidi, 4. krog Lige Evropa:
- četrtek, 6. november:
Basel - FCSB 3:1 (1:0)
Crvena zvezda - Lille 1:0 (0:0)
(Timi Max Elšnik je odigral celo tekmo za Crveno zvezdo)
Dinamo Zagreb - Celta Vigo 0:3 (0:3)
(Miha Zajc je igral do 78. minute za Dinamo Zagreb)
Malmö - Panathinaikos 0:1 (0:0)
(Adam Gnezda Čerin je igral od 60. minute za Panathinaikos)
Midtjylland - Celtic 3:1 (3:0)
Nice - Freiburg 1:3 (1:3)
Salzburg - Go Ahead Eagles 2:0 (0:0)
Sturm Gradec - Nottingham Forest 0:0
(Tomi Horvat je igral do 78. minute za Sturm)
(Jon Gorenc Stanković je odigral celo tekmo za Sturm)
Utrecht - Porto 1:1 (0:0)
Aston Villa - Maccabi Tel Aviv 2:0 (1:0)
Betis - Lyon 2:0 (2:0)
Bologna - Brann 0:0
Braga - Genk 3:4 (1:1)
Ferencvaros - Ludogorec 3:1 (1:0)
Paok - Young Boys 4:0 (0:0)
Viktoria Plzen - Fenerbahče 0:0
(Adrian Zeljković je igral od 64. minute za Viktorio)
Rangers - Roma 0:2 (0:2)
Stuttgart - Feyenoord 2:0 (0:0)
