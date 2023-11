Elšnik: S pogumno igro brez napak lahko upamo na uspeh proti Lillu

Kapetan ljubljanske Olimpije Timi Max Elšnik se je po reprezentančnem uspehu z dodatno mero samozavesti vrnil v ustaljene klubske tirnice. S soigralci ga nocoj ob neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO od 18.25 naprej v Stožicah čaka zahteven obračun 5. kroga v skupini A Konferenčne lige proti favoriziranemu francoskemu predstavniku Lillu. Ta je ne prvi medsebojni tekmi slavil zmago z 2:0, tokrat pa si v ljubljanskem taboru želijo precej dražje prodati svojo kožo. "Pripravljeni smo na boj v upanju na presenečenje," med drugim pravi slovenski reprezentančni vezist.

"Kot ekipa želimo dati vse od sebe oziroma prikazati najboljšo možno predstavo v danem trenutku. S tem želimo zadovoljiti navijače, trenerja in klubsko vodstvo. Toda vemo, kako je v nogometu, nekaj se bo vprašalo tudi nasprotnika, ki je v tem primeru zelo kakovosten. Bomo videli, kako bo na koncu tekme. Mi smo pripravljeni na veliki boj in storili bomo vse, da presenetimo favoriziranega nasprotnika," uvodoma pravi kapetan Olimpije, ki je s soigralci dodobra preučil igro vodilnega moštva v skupini A Konferenčne lige. "Ogledali smo si njihove zadnje tekme, analizirali njihove boljše in slabše strani, tako da vemo, od kod nam preti največja nevarnost. Jasno je, da bo to zahtevna tekma, ki bo imela svoje vzpone in padce. Verjamem, da se lahko enakovredno kosamo z njimi, si pa ne bomo smeli privoščiti niti najmanjše napake, če želimo do zadnjega sodnikovega žvižga konkurirati za pozitiven rezultat," se Timi Max Elšnik zaveda kakovosti zasedbe iz Lilla.

Za ohranitev (minimalnih) možnosti za napredovanje v izločilne boje morajo zeleno-beli dobiti obe tekmi do konca skupinskega dela in upati na ugoden izid s Ferskih otokov, kjer se bosta nocoj pomerila tamkajšnji Klaksvik in slovaški Slovan iz Bratislave. "Ne ukvarjamo se s preračunavanji. Te enačbe niso za nas, mi moramo najprej svoje opraviti na igrišču, nato pa bomo videli, ali bo to dovolj za kaj več. Nima smisla naložiti si prevelikega bremena, saj se moramo zavedati, da je Olimpija prvič v svoji klubski zgodovini v skupinskem delu enega od evropskih klubskih tekmovanj. A kot športniki si želimo do zadnje tekme ostati konkurenčni za preboj v naslednji krog tekmovanja. V prvi vrsti pa moramo uživati v igri," soigralcem sporoča vidno razpoloženi Elšnik, ki si podobno kot njegov trener Zoran Zeljković želi bolj polnih stoženskih tribun.

"Prisotnost čim večjega števila navijačev bi bila za nas izrednega pomena. Kljub nekoliko hladnejšemu vremenu upam, da se jih bo na stoženskem stadionu zbralo čim več. Vsak dodaten navijač se namreč še kako pozna pri podpori. In ne želimo jih razočarati, saj je to zadnja domača evropska tekma v tem koledarskem letu," še dodaja kapetan aktualnega slovenskega državnega in pokalnega prvaka.