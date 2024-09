Uvod v Ligo narodov: Slovenci odločeni nadaljevati pozitivni niz

Slovenijo čakajo obračuni z Avstrijo, Norveško in Kazahstanom. Severni sosedje, 22. reprezentanca na lestvici Fife, veljajo za prve favorite skupine. Na drugi strani so varovanci Matjaža Keka prav na evropskem prvenstvu večkrat dokazali, da se prav nič ne zmenijo za napovedi stavnic.

Zagotovo bo imel v Stožicah, kjer je kot nogometaš Olimpije pustil izjemen pečat, nocoj obilo dela z avstrijskimi zvezdniki. Za varovance Ralfa Rangnicka velja, da so najmočnejši prav na sredini, kjer izstopajo Konrad Laimer (Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) in Christoph Baumgartner (RB Leipzig).

Recept za uspeh proti kakovostnemu tekmecu je jasen

Tako kot selektor Kek je imel za nasprotnika zgolj izbrane besede. Upravičeno, saj so Avstrijci na Euru kljub nesrečnemu izpadu v osmini finala proti Turčiji navdušili. V skupini s Francijo, Nizozemsko in Poljsko so namreč zasedli prvo mesto.

"Na EP smo imeli priložnost videti odlično Avstrijo, vsi dobro poznamo njihov način igre, razmišljanje njihovega selektorja. Po izgubljeni žogi so zelo agresivni. So zelo direktni igralci, po večini igrajo v bundesligi, ki je izredno močna liga, tudi tekaško," je nadaljeval Ešnik in glede recepta za uspeh povedal še:

"Odgovoriti bomo morali z enako mero teka in agresivnosti. Če je Slovenija pri teh stvareh na ravni nasprotnika, ko iščemo nekaj več, napadamo zmago, potem pride naša kvaliteta do izraza. Če tu Slovenija zataji, pa imamo tudi proti slabšim reprezentancam težave. Ampak mi napadamo prvo mesto v tej skupini, ne bojimo se nikogar. Igramo doma, tako da moramo z neko pozitivno borbo in energijo stopiti na teren in jim pokazati od prve minute, da smo tukaj, da vzamemo tri točke."