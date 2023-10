Elšnik: Slovenija si zasluži, da je končno spet na velikem tekmovanju

Slovenska nogometna reprezentanca na nastop na velikih nogometnih tekmovanjih čaka že več kot 13 let. Po visoki zmagi nad Finsko pa je četa Matjaža Keka na dobri poti, da se uvrsti na evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija. To si po besedah slovenskega vezista Timija Maxa Elšnika, ki je bil, ko je bila Slovenija zadnjič na EP star komaj dve leti, Slovenija tudi zasluži.

"Je lažje igrati, ko imaš Jana Oblaka za sabo, če gre kakšna žoga mimo, jo potem on zaustavi," se je po pomembni tekmi s Finsko pred našimi mikrofoni najprej malo pošalil slovenski vezist Timi Max Elšnik. Slovenski vratar in kapetan Jan Oblak sicer tokrat ni imel praktično nič dela, izkazal se je le v 75. minuti, ko se je znašel iz oči v oči z Danielom Hakansom in mu poskus tudi hladnokrvno ubranil.

icon-expand Statistika tekme Slovenija - Finska FOTO: Sofascore.com

Statistika tekme Slovenija - Finska "Predvsem prvi polčas mislim, da je bil fenomenalen, Slovenija mislim, da se je pokazala v neki pravi luči. V napadu smo s hitrimi, mladimi napadalci neugodni za vsakega nasprotnika. V drugem polčasu pa Finska absolutno ni imela česa za zgubiti, so tudi zamenjali način igre, mi pa smo šli z mentaliteto, da obranimo to kar imamo in vedeli smo, da je brez prejetega zadetka zmaga naša," je tekmo opisal Elšnik, ki je proti Finski odigral celo tekmo. "Glavni cilj je bil na koncu uresničen, dobili smo zelo, zelo pomembne tri točke, ampak ne sme nas sedaj prevzeti prevelika evforija, ker vemo, da kvalifikacij še ni konec. Ampak smo na dobri poti proti Nemčiji," je še dodal kapetan ljubljanske Olimpije.

icon-expand Slovenija - Finska FOTO: Luka Kotnik

Slovenijo po današnjem obračunu v torek čaka še gostovanje Severni Irski, z dvema zmagama pa bi se povsem približala močno želenemu nastopu na evropskemu prvenstvu, ki ga bo prihodnjo leto gostila Nemčija. Slovenija na nastop na 'Euru' namreč čaka že od leta 2000, takrat je bil Elšnik na primer star le dve leti, nekateri reprezentanti pa takrat še niti niso bili rojeni. So pa bili vsi fantje priča zadnjemu velikemu tekmovanju na katerem je igrala Slovenija in sicer svetovnemu prvenstvu leta 2010 v Južni Afriki. "Ne čutimo nekega pritiska, se pa čuti želja, da se reprezentanca Slovenije končno uvrsti na veliko tekmovanje. Jaz sem kot otrok doživel Južno Afriko, jokal sem, ko so naši takrat izpadli po tistem brezveznem golu v zadnjih minutah in tudi če ne bi bil zraven v reprezentanci, bi bila ista želja, ker Slovenija si zasluži, da je končno spet na velikem tekmovanju, ker vem, kaj to pomeni za cel narod, za vse mlade fante, ki bodo nekoč v naših čevljih in sedaj je vse v naših rokah," je željo po odmevnem rezultati opisal Elšnik.

Junak tekme je bil sicer Benjamin Šeško, ki se je že v prvem polčasu podpisal pod dva gola in Stožice ter s tem tudi ekipo, dvignil na noge: "Res se čuti želja in vsak bi dal marsikaj, da bi nam uspelo priti v Nemčijo in s tako mentaliteto se potem to odraža na igrišču, vsak gre preko sebe, dela za ekipo, se ne postavlja v ospredje in na koncu je ekipa tista, ki splava, ki zraste in res sem ponosen na celo ekipo, od prvega do zadnjega. Tudi na trenutke, ko smo trpeli smo vedeli zakaj trpimo."

icon-expand Se lahko reprezentanca Slovenije po 23 letih uvrsti ne EP? FOTO: Luka Kotnik

Slovenijo v torek čaka še obračun s Severno Irsko, ki je edine točke v tem kvalifikacijskem ciklu nabrala proti San Marinu. V zadnjem reprezentančnem odmoru letos pa se bodo Kekovi varovanci pomerili še z Dansko v gosteh in s Kazahstanom doma.