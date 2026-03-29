Elšnik: Treba bo zmanjšati napake in biti nevarnejši

Boštjan Cesar porazu ob svojem debiju ne daje posebne teže. "Ko sem še igral za reprezentanco, je bilo veliko porazov, ampak smo se vedno pobrali, tako da to ni nobena tragedija. Fantje so pokazali pred dvema, tremi leti, da lahko igrajo dober nogomet, da so konkurenčni vsem. Na koncu koncev smo bili tudi mi konkurenčni v posesti proti Madžarom," je po tekmi v Budimpešti, ki si jo je uradno ogledalo 50.252 gledalcev, povedal Cesar.
"Fantom sem rekel, naj se ne sekirajo glede rezultata, da pa moramo vsak dan napredovati. Seveda potrebujemo čas, zato zdaj, ko imamo prijateljske tekme, lahko preizkusimo tudi nekaj novih igralcev. Verjamem v to, da smo lahko boljši in moramo biti boljši," je nadaljeval Cesar.
Ta je od novincev oziroma tistih, ki so doslej igrali malo, v začetno postavo postavil Marcela Ratnika, ki je odigral celo tekmo, od 84. minute je zaigral tudi Jošt Urbančič. "Marcela poznam že iz reprezentance do 19 let, seveda sem ga spremljal tudi sedaj v zadnjem času. Je velik potencial, tudi ko je igral za Olimpijo, je bil med najboljšimi. Na treningih je bil zelo dober in si je zaslužil, da igra od začetka," je pojasnil Cesar.
"Ponosen sem in zadovoljen, da sem debitiral, ampak vedno si želim zmagati, zato so prisotni mešani občutki," pa je svoj reprezentančni krst orisal Urbančič. Slovenska vrsta je pod vodstvom prejšnjega selektorja Matjaža Keka v osnovi igrala v sistemu 4-4-2, Cesar pa se je odločil za 3-5-2. V prvem polčasu je vse skupaj delovalo dobro, manjkalo je več konkretnosti v napadu, v drugem pa je bil vtis slabši. Zato si je selektor za v prihodnje zaželel predvsem, da igralci na igrišču pravilno stojijo.
"Ker v določenih trenutkih, ko nismo stali, kakor smo se zmenili, so bile težave, predvsem ko smo stali preširoko," je poudaril in dodal, da si želi tudi več podaj s strani in da z večjim številom igralcev pridejo v kazenski prostor.
"Vedeti moramo, da smo imeli doslej le tri, štiri treninge. Madžari imajo istega selektorja osem let, če se ne motim, tako da čarovnik nisem, ampak verjamem v fante. Pričakujem pa seveda, da bomo vsakič boljši," je še dejal Cesar, ki je fantom danes namenil regeneracijo, v ponedeljek dopoldne jih čaka nov trening, popoldne pa let v Podgorico.
Za postavo proti Črni gori se bo odločil jutri, saj je imel med drugimi Vanja Drkušić po Cesarjevih besedah nekaj težav s peto in ni zdržal cele tekme v Budimpešti. "Mislim, da bo kakšna sprememba, ampak šele v ponedeljek, ko vidim, na koga lahko računam, se bom odločil, kdo bo igral."
Seveda pa si želi ta prvi reprezentančni zbor končati z zmago. "Rezultat je bil pomemben tudi na tekmi z Madžari, tako da gremo tudi v Črno goro z razmišljanjem o zmagi. To bi si želel sam kot selektor, verjemite pa mi, da si tudi igralci tega zelo želijo."
Med njimi tudi Timi Max Elšnik, ki je pojasnil, da so v teh dneh preizkušali veliko zamisli novega strokovnega štaba. "Zato bo potreben čas, da vse osvojimo. Treba bo zmanjšati napake, popraviti zadnjo tretjino, da bomo nevarnejši. Dati je treba višek na boku in biti v kazenskem prostoru z več kot enim igralcem in pol. Ostalo pa korak za korakom," meni Elšnik.
Tekmo v Podgorici na stadionu s kapaciteto približno 11.000 gledalcev bodo spet zaradi poškodb izpustili Jan Oblak, Benjamin šeško in David Brekalo. S Črno goro, pri kateri po tržni vrednosti prednjači napadalec Atalante Nikola Krstović (25 milijonov evrov po Transfermakrtu), se je Slovenija nazadnje merila novembra 2022, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1.
