Elšnik: Umetna trava gor ali dol, naš glavni cilj je Liga prvakov

Timi Max Elšnik je bil na zadnjem druženju s predstavniki sedme sile dobro razpoložen. Jasno, glavni cilj Beograjčanov je uvrstitev v skupinski del najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu, toda zadnja kvalifikacijska ovira, ki sliši na ime Bodo/Glimt, pa bo vse prej kot enostavna za preskočiti.

"Tu so seveda specifični pogoji z umetno travnato površino, ki pa so za vse tekmece Bodo/Glimta enaki. S tega vidika ne gre iskati nobenih izgovorov, čeprav bo eden od ključev do uspeha oziroma pozitivnega rezultata na prvi tekmi na Norveškem zagotovo tudi čimprejšnja prilagoditev na omenjeno podlago," je uvodoma dejal Elšnik, ki je prepričan, da je Crvena zvezda s prihodom še drugega slovenskega reprezentanta, sicer osrednjega branilca, Vanje Drkušića še bolj zaostrila konkurenco v moštvu.