Elšnik: V Evropi se ne zmaguje na lepoto, ampak z glavo

Kaj Ljubljančanom pomagata večja posest žoge in posledično večje število podaj v polju, ko pa na koncu ob pogledu na lestvico skupine A v Konferenčni ligi ob njihovem imenu odseva velika ničla. To je v pogovoru z našim novinarskim kolegom Janom Lukačem po novem evropskem porazu s Slovanom iz Bratislave večkrat izpostavil tudi kapetan zeleno-belih Timi Max Elšnik, ki ni skrival razočaranja po vnovični nepotrebni izgubi točk.

"Absolutno smo si zaslužili več kot na predhodni tekmi v Lillu, kjer smo bili večji del tekme v podrejenem položaju. Tokrat pa smo vseskozi imeli občutek, da nadzorujemo potek dogodkov na igrišču. Ampak zgolj in samo naše napake so nas vnovič stale pozitivnega rezultata. To je zdaj že četrta tekma v Evropi, kjer nasprotniku dobesedno ponudimo možnost za dosego lahkih zadetkov. In to nas dejansko "tepe" ter obenem ovira, da na evropskem prizorišču nismo bolj uspešni. Prepričan sem, da smo po sami kakovosti in igri povsem enakovredno moštvo Slovanu iz Bratislave, toda storjene napake so za to raven tekmovanja nedopustne," je dejal vidno razočarani Elšnik, ki se strinja z opazko mnogih, da nogometaši Olimpije na zadnji tretjini igrišča vselej naredijo potezo (pre)več.