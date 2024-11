Elšnik z druščino ponižal Nemce, na 'srbski' način so proslavljali dolgo v noč

Crvena zvezda je z nepričakovano visoko zmago proti Bundesligašu presenetila Evropo in vpisala prve tri točke v novem formatu Lige prvakov. Med strelce so se vpisali Silas , Rade Krunić , Mirko Ivanić in dvakrat Nemanja Radonjić , med nebogljenimi gosti pa se je med strelce vpisal le Ermedin Demirović . Slovenski nogometaš Timi Max Elšnik je odlično odigral celotno tekmo in se dvakrat vpisal med asistente.

Navdušeni domači navijači so gostujočim pomahali v slovo in peli auf wiedersehen (nasvidenje v nemškem jeziku), nekateri igralci in uprava kluba na čelu s predsednikom pa so veliko zmago proslavili kar na Marakani. Glasba v živo, pijača in jedača niso manjkale, posnetki s proslave pa dokazujejo, da so se imeli zelo lepo. Prednjačila sta strelec dveh zadetkov Radonjić in predsednik uprave Zvezdan Terzić. Na posnetkih Elšnika ni bilo, Terzić pa je očitno večkrat v roke prijel mikrofon in energično zapel.