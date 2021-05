Elšnik z golom v drugem polčasu Olimpiji v Domžalah priigral finale pokala Slovenije

Prvi polfinalni pokalni obračun je dobila vodilna ekipa prve lige Olimpija, ki se je prebila v svoj prvi finale po 2019, medtem ko so Domžalčani ostali pri treh finalih, zadnjič so tam zaigrali leta 2017.

V prvem polčasu so bili nekoliko konkretnejši Ljubljančani, ki so prvič resneje zagrozili v enajsti minuti, ko je streljalEnrik Ostrc, Ajdin Mulalić pa je dobro reagiral. Osem minut pozneje je sprožilRadivoj Bosićmalce zunaj kazenskega prostora in zadel vratnico, v 37. minuti pa je z roba kazenskega prostora Mihailo Perović žogo poslal malce čez prečko. Na drugi strani so Domžalčani še najbolj zagrozili v 42. minuti, ko je po kotu do strela z glavo prišel Damjan Vuklišević, Nejc Vidmar pa je žogo odbil.

V drugem polčasu je prvi poizkusil Gal Kurež, a je bil Mulalić na mestu, slednji se je izkazal tudi v 61. minuti po novem Bosićevem strelu. V 70. pa so Ljubljančani zasluženo povedli, po hitrem protinapadu je slabih desetih metrov zadel Timi Max Elšnik. Žoga se je v mrežo odbila od prečke. V 77. minuti so vendarle spet nevarneje poskusili tudi Domžalčani, poskusil je Senijad Ibričić, a je bil Vidmar pripravljen. Na drugi strani je v 87. minuti streljal še Kurež v kazenskem prostoru malce z desne, Mulalić pa je žogo odbil.

V četrtek bo Celje lovilo svoj deseti finale, doslej je slavilo le enkrat (2004/05), Koper, ki je s tremi pokalnimi lovorikami tretja najuspešnejša ekipa za Olimpijo in Mariborom, pa peti.

Pokal Slovenije, polfinale:

NK Domžale -NK Olimpija* 0:1(0:0)

Elšnik 70.

*potnik v finale