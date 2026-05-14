Elšnik z Zvezdo do dvojne krone v Srbiji

Po prvem polčasu je ekipa iz Novega Sada vodila z 2:0, na začetku drugega je zaostanek znižal Marko Arnautović, Vojvodina je bila na pragu zmage, ki pa jo je v šesti minuti sodnikovega dodatka izpustila iz rok. Izenačil je Rodrigo.
Za Crveno zvezdo, pri kateri je Timi Max Elšnik igral do 69. minute, je to že jubilejni, 30. naslov pokalnega prvaka, Vojvodina ostaja pri treh.
Izid, finale srbskega pokala:
Vojvodina - Crvena Zvezda 2:2 /4:5 po enajstmetrovkah
Szucs 2., Vidosavljević 35.; Arnautović 54., Prado 90.
