Nogomet

Elšnik z Zvezdo do dvojne krone v Srbiji

Beograd, 14. 05. 2026 12.53

Avtor:
M.J.
Crvena Zvezda - Partizan

Nogometaši Crvene zvezde, ekipa slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika, so šestič zapovrstjo pokalni zmagovalci Srbije. V finalu v Loznici so po streljanju enajstmetrovk premagali Vojvodino, v rednem delu se je tekma končala z izidom 2:2. Tekma se je zaradi navijaškega divjanja začela dobre pol ure kasneje, skupaj pa je trajala skoraj štiri ure.

Po prvem polčasu je ekipa iz Novega Sada vodila z 2:0, na začetku drugega je zaostanek znižal Marko Arnautović, Vojvodina je bila na pragu zmage, ki pa jo je v šesti minuti sodnikovega dodatka izpustila iz rok. Izenačil je Rodrigo.

Za Crveno zvezdo, pri kateri je Timi Max Elšnik igral do 69. minute, je to že jubilejni, 30. naslov pokalnega prvaka, Vojvodina ostaja pri treh.

Izid, finale srbskega pokala:
Vojvodina - Crvena Zvezda 2:2 /4:5 po enajstmetrovkah
Szucs 2., Vidosavljević 35.; Arnautović 54., Prado 90.

