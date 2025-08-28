Elšnik zapušča Beograd? Zanj se je ogrel turški velikan

Standardni član slovenske reprezentance se je v Beograd iz Olimpije preselil lani poleti in takoj postal eden najpomembnejših nogometašev v rdeče-beli zasedbi. V lanski sezoni je za zvezdo v vseh tekmovanjih zbral kar 44 nastopov, njegova tržna vrednost je v tem času z dveh milijonov evrov poskočila na osem.
Tudi na začetku aktualne sezone je bil Elšnik standardni član prve postave. V kvalifikacijah za Ligo prvakov je vseh šest tekem začel v prvi postavi. Tudi torkov obračun na Cipru, ko je Beograjčane presenetljivo izločil Pafos. Zvezda bo tako v tej sezoni nastopala v ligaškem delu Lige Evropa.
Elšnik naj bi bil s klubom dogovorjen, da se po koncu evropskih kvalifikacij dogovori za novo pogodbo. Izpad iz Lige prvakov pa verjetno pomeni, da bodo morali na Marakani krčiti stroške, česar del bo, kot vse kaže, tudi prodaja 27-letnega vezista.
Bešiktaš in Trabzonspor se zanimata že dlje časa
Srbski mediji poročajo, da je Crvena zvezda iz Turčije zanj že prejela dve ponudbi v višini štirih milijonov evrov. Po naših informacijah sta glavna kandidata zanj Bešiktaš in Trabzonspor, ki sta zanimanje pokazala že pred tedni.
Bešiktaš poleg Fenerbahčeja in Galatasarayja sodi med tri največje klube v državi. Trener črno-belih je legendarni norveški napadalec Ole Gunnar Solskjaer, ki je pred tem sedel na klopi Manchester Uniteda. Bešiktaš ima v tej sezoni tudi možnosti za nastopanje v Evropi. Nocoj ga čaka povratni obračun play-offa Konferenčne lige proti švicarskemu Lausanne-Sportu. Prva tekma se je končala z 1:1.
Na drugi strani Trabzonspor letos zagotovo ne bo igral v Evropi, je pa odlično krenil v domače prvenstvo, kjer ima po treh tekmah stoodstotni izkupiček in si z Galatsarayjem deli prvo mesto.
