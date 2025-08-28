Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Elšnik zapušča Beograd? Zanj se je ogrel turški velikan

Beograd , 28. 08. 2025 12.11 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
J.B.
Komentarji
2

Timi Max Elšnik je po le eni eni sezoni blizu odhoda iz Crvene zvezde. Zanj se resno zanimata turška Bešiktaš in Trabzonspor. Beograjčani naj bi imeli na mizi ponudbo v višini štirih milijonov evrov.

Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo letos izpadel v play-offu za Ligo prvakov.
Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo letos izpadel v play-offu za Ligo prvakov. FOTO: Profimedia

Standardni član slovenske reprezentance se je v Beograd iz Olimpije preselil lani poleti in takoj postal eden najpomembnejših nogometašev v rdeče-beli zasedbi. V lanski sezoni je za zvezdo v vseh tekmovanjih zbral kar 44 nastopov, njegova tržna vrednost je v tem času z dveh milijonov evrov poskočila na osem. 

Tudi na začetku aktualne sezone je bil Elšnik standardni član prve postave. V kvalifikacijah za Ligo prvakov je vseh šest tekem začel v prvi postavi. Tudi torkov obračun na Cipru, ko je Beograjčane presenetljivo izločil Pafos. Zvezda bo tako v tej sezoni nastopala v ligaškem delu Lige Evropa. 

Elšnik naj bi bil s klubom dogovorjen, da se po koncu evropskih kvalifikacij dogovori za novo pogodbo. Izpad iz Lige prvakov pa verjetno pomeni, da bodo morali na Marakani krčiti stroške, česar del bo, kot vse kaže, tudi prodaja 27-letnega vezista. 

Timi Max Elšnik je v Beogradu početveril svojo tržno vrednost.
Timi Max Elšnik je v Beogradu početveril svojo tržno vrednost. FOTO: Profimedia

Bešiktaš in Trabzonspor se zanimata že dlje časa

Srbski mediji poročajo, da je Crvena zvezda iz Turčije zanj že prejela dve ponudbi v višini štirih milijonov evrov. Po naših informacijah sta glavna kandidata zanj Bešiktaš in Trabzonspor, ki sta zanimanje pokazala že pred tedni. 

Bešiktaš poleg Fenerbahčeja in Galatasarayja sodi med tri največje klube v državi. Trener črno-belih je legendarni norveški napadalec Ole Gunnar Solskjaer, ki je pred tem sedel na klopi Manchester Uniteda. Bešiktaš ima v tej sezoni tudi možnosti za nastopanje v Evropi. Nocoj ga čaka povratni obračun play-offa Konferenčne lige proti švicarskemu Lausanne-Sportu. Prva tekma se je končala z 1:1. 

Na drugi strani Trabzonspor letos zagotovo ne bo igral v Evropi, je pa odlično krenil v domače prvenstvo, kjer ima po treh tekmah stoodstotni izkupiček in si z Galatsarayjem deli prvo mesto. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet besiktas trabzonsport timi max elšnik
Naslednji članek

Dokončna oprostilna sodba za Blatterja in Platinija

Naslednji članek

Finale Lige prvakov po novem v pozno popoldanskem terminu

SORODNI ČLANKI

Dokončna oprostilna sodba za Blatterja in Platinija

Šeško in Manchester United: se je Slovenec odločil narobe?

Celje brani minimalno prednost, Olimpija lovi preobrat

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
28. 08. 2025 12.46
Dobr za njega edino mogoče bi bilo bolje da bi šel v kako drugo ligo namesto turške
ODGOVORI
0 0
Rudar
28. 08. 2025 12.21
+4
Hvala bogu, dobro zanj. Zvezda je bila napaka.
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163