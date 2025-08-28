Elšnik zapušča Beograd? Zanj se je ogrel turški velikan

Standardni član slovenske reprezentance se je v Beograd iz Olimpije preselil lani poleti in takoj postal eden najpomembnejših nogometašev v rdeče-beli zasedbi. V lanski sezoni je za zvezdo v vseh tekmovanjih zbral kar 44 nastopov, njegova tržna vrednost je v tem času z dveh milijonov evrov poskočila na osem.

Tudi na začetku aktualne sezone je bil Elšnik standardni član prve postave. V kvalifikacijah za Ligo prvakov je vseh šest tekem začel v prvi postavi. Tudi torkov obračun na Cipru, ko je Beograjčane presenetljivo izločil Pafos. Zvezda bo tako v tej sezoni nastopala v ligaškem delu Lige Evropa.

Elšnik naj bi bil s klubom dogovorjen, da se po koncu evropskih kvalifikacij dogovori za novo pogodbo. Izpad iz Lige prvakov pa verjetno pomeni, da bodo morali na Marakani krčiti stroške, česar del bo, kot vse kaže, tudi prodaja 27-letnega vezista.