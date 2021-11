Elšnik že odigral zadnjo tekmo jesenskega dela

Za prvoligaši je reprezentančni premor, zato so imeli v taboru Olimpije za pripravo na tekmo proti Muri nekoliko več časa, kot je v navadi. V reprezentančne tabore so se iz zmajevega gnezda preselili Almedin Ziljkić, Michael Pavlović, Svit Sešlar in Timi Max Elšnik, ki je žal utrpel poškodbo aduktorja in bo v kratkem prestal operacijo. Pred kapetanom je večmesečno okrevanje. Zmaji se trenutno nahajajo na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Na 16 tekmah so zabeležili osem zmag, tri remije in pet porazov, kar skupno znaša 27 točk. Muraši so z 22 točkami uvrščeni na peto mesto. Na svojem računu imajo pet zmag, sedem remijev in 4 poraze. Na prvem medsebojnem obračunu v letošnji sezoni so bili uspešnejši črno-beli. Zadetek Karničnika je bil dovolj za minimalno zmago na Fazaneriji. "Po zadnji tekmi smo se dobro spočili, nato pa smo začeli s fizično pripravo. Imeli smo tudi prijateljsko tekmo, ki nam je zagotovo prišla prav. Priložnost za igro so dobili tudi nekateri igralci, ki v prvenstvu igrajo manj. Vsi smo se dobro pokazali, tako da gremo v novo prvenstveno srečanje samozavestno. Pričakujemo pozitiven rezultat," pred derbijem v Stožicah pravi izkušeni vezist Nik Kapun.