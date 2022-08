Elšnik: V karieri sem imel že veliko trenerjev, Riera pa je najboljši od vseh

Olimpija je po večnem derbiju pri dvanajstih točkah prepričljivo prva na lestvici, z zmago v Ljudskem vrtu pa je Maribor prikovala na zadnje mesto slovenskega prvenstva. Junaki tekme so vsi zmaji, ki so se tokrat podali na vročo mariborsko zelenico, še posebej pa velja izpostaviti dva – trenerja Alberta Riero , ki je z odličnimi taktičnimi zamislimi povsem onemogočil igro državnih prvakov, in dravograjskega vratarja na začasnem delu v Ljubljani Matevža Vidovška , ki je nekajkrat res izvrstno posredoval in v svojih štirih nastopih v letošnjem državnem prvenstvu za Olimpijo sploh še ni prejel gola.

Derbi je bil živahen, na obeh straneh je bilo skupaj 17 strelov na gol, na obeh straneh je bila vidna velika želja po dokazovanju in uspehu, a vendarle je imela Olimpija več od igre in je zasluženo prišla do vseh treh točk ter potrdila prvo mesto na razpredelnici. "Najbolj so pomembne tri točke. A tudi dejstvo, da smo tudi po derbiju še brez prejetega gola, veliko pove o tej ekipi, o karakterju, o naši zbranosti in kakovosti. S prihodom Riere se je naša igra precej spremenila, to nas vse v moštvu zelo veseli. V karieri sem imel že vrhunske trenerje, ampak Albert je brez primerjave, zagotovo je moj najboljši trener v karieri. Njegovim idejam zaupamo stoodstotno, sledimo navodilom in na igrišču je to videti. S takim pristopom se nimamo česa bati, res sem ponosen na to ekipo," je za uradno spletno stran kluba povedal kapetan zmajev Timi Max Elšnik. "S trenerjem Riero smo zadeli na lotu. Veseli smo, da ga imamo. Ob vsem skupaj nas je uspel povezati v celoto, v slačilnici vlada odlična kemija. Seveda se zavedamo, da še ničesar nismo dosegli," je še dejal strelec drugega gola v Ljudske vrtu.