Elšnik: Moramo zmagati in včasih ni slabo, če je malo pritiska

07. 10. 2025 18.38

Slovenske nogometaše v nadaljevanju kvalifikacij za SP 2026 čakata tekmi s Kosovom in Švico. Reprezentančni vezist Timi Max Elšnik je jasno napovedal, da v petek v Prištini za Slovenijo po slabem uvodu v kvalifikacije šteje le zmaga, ki bi Slovence ohranila v boju za prvo ali drugo mesto.

"Gotovo bo oziroma je večji pritisk. Vemo, da se lahko marsikaj že odloči s to petkovo tekmo, enostavno moramo zmagati, moramo iti na zmago, da se vključimo v boj za prvi dve mesti. In včasih v športu niti ni slabo, če je malo več pritiska. Ta lahko iz nas sprovocira pozitivno reakcijo in verjamem, da se bomo vrnili s tremi točkami," je ob pripravi na tekmo s Kosovom povedal Timi Max Elšnik, vezist Crvene zvezde, ki je tekmo že označil za prvo med odločilnimi.

"Dejstvo je, da imamo le tri nasprotnike, ni pomembno, kako do uspeha pridemo, pomembno je, da iz tekme izvlečemo maksimum. Moramo začeti zbirati točke," je še dejal 27-letni reprezentant. Spomnil je, da je reprezentanca že bila v težkem položaju v zadnjih kvalifikacijah za EP, pa tudi v ligi narodov, a našla rešitve.

"Enostavno moramo dati vse od sebe in kot ekipa delovati precej bolje kot nazadnje. Vemo, kaj to ekipo krasi, česar morda nimamo, pomembna pa bo mentaliteta, samozavest in borbenost. Seveda pa moramo na zelenici odigrati tako, kot smo se dogovorili."

Reprezentanca Kosova je na tekmi s Švedsko svojo kakovost že potrdila, a kot pravi Elšnik, je to morda dejavnik, ki bi lahko pripeljal tudi do podcenjevanja Slovenije. "Mi se moramo osredotočiti le nase."

Poraz s Švico v Baslu je bil streznitev, o katerem so se nogometaši z vodstvom, pa tudi med seboj, že pogovorili. "Iskali smo razloge, kaj je do tega pripeljalo, in upam, da smo jih našli. A Švica je na vrsti šele v ponedeljek v Stožicah. Polne tribune nam lahko pomagajo do zmage. To je naša trdnjava in v preteklosti so imele tukaj težave tudi že večje ekipe. Seveda pa si moramo s petkovo predstavo polne Stožice najprej zaslužiti."

Slovenija je po dveh tekmah z eno točko zadnja v skupini B, v kateri vodi Švica s šestimi točkami, tri ima Kosovo, Švedska pa je tudi pri eni točki. Slednjo je osvojila v uvodu kvalifikacij v Ljubljani (2:2), kjer je slovenska vrsta v drugem polčasu pokazala obetaven obraz, a nato nekaj dni pozneje v Baslu pokvarila vtis, saj ni imela pravih možnosti proti Švicarjem, ki so slavili s 3:0.

