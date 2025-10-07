Elšnik: Moramo zmagati in včasih ni slabo, če je malo pritiska

"Gotovo bo oziroma je večji pritisk. Vemo, da se lahko marsikaj že odloči s to petkovo tekmo, enostavno moramo zmagati, moramo iti na zmago, da se vključimo v boj za prvi dve mesti. In včasih v športu niti ni slabo, če je malo več pritiska. Ta lahko iz nas sprovocira pozitivno reakcijo in verjamem, da se bomo vrnili s tremi točkami," je ob pripravi na tekmo s Kosovom povedal Timi Max Elšnik, vezist Crvene zvezde, ki je tekmo že označil za prvo med odločilnimi.

"Dejstvo je, da imamo le tri nasprotnike, ni pomembno, kako do uspeha pridemo, pomembno je, da iz tekme izvlečemo maksimum. Moramo začeti zbirati točke," je še dejal 27-letni reprezentant. Spomnil je, da je reprezentanca že bila v težkem položaju v zadnjih kvalifikacijah za EP, pa tudi v ligi narodov, a našla rešitve.

"Enostavno moramo dati vse od sebe in kot ekipa delovati precej bolje kot nazadnje. Vemo, kaj to ekipo krasi, česar morda nimamo, pomembna pa bo mentaliteta, samozavest in borbenost. Seveda pa moramo na zelenici odigrati tako, kot smo se dogovorili."