Po pravljičnem naslovu: 'Na odru sem uživala in bila ponosna, da sem Slovenka'

Zadnje SP leta 2019 v Seefeldu je morala Klinčeva zaradi poškodbe izpustiti, te ji vso kariero niso prizanašale, saj je prestala kar dve operaciji kolenskih križnih vezi in se spogledovala celo s koncem kariere. A vsakič se je vrnila močnejša in četudi v svetovnem pokalu še nima zmage, je psihično trdnost in znanje pokazala na najpomembnejši tekmi kariere.