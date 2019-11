Emery je bivši, začasni trener Ljungberg

Unai Emery je bil dolgo časa na udaru kritik, trenersko delo pa je izgubil po četrtkovem domačem porazu v petem krogu evropskega pokala proti nemškemu Eintrachtu iz Frankfurta z 1:2. Kot zanimivost velja zapisati, da je nemški klub iz Frankfurta v tej sezoni "pokopal" že drugega trenerja, pred Emeryjem je trenersko delo po porazu z njim izgubil tudi Hrvat Niko Kovač pri nemškem Bayernu iz Münchna. Topničarji pod vodstvom Emeryja na zadnjih sedmih tekmah na domačem in mednarodnem prizorišču sploh niso okusili slasti zmage, kar se je nazadnje zgodilo leta 1992, ko jih je vodil ŠkotGeorge Graham. Arsenal je pod njegovim vodstvom v tej sezoni pokazal dokaj povprečne predstave. V elitnem angleškem ligaškem tekmovanju premier league je na osmem mestu. Na trinajstih odigranih tekmah je dosegel štiri zmage, šestkrat igral neodločeno in doživel tri poraze. V skupinskem delu evropske lige je pred zadnjim krogom resda v vodstvu z desetimi točkami, a lahko se zgodi, da bo ostal brez izločilnih tekem. Drugouvrščeni Eintracht zaostaja točko, tretjeuvrščeni belgijski Standard iz Liega pa tri točke.

Arsenal bo v zadnjem krogu, 12. decembra, gostoval v Belgiji, Eintracht pa bo gostil portugalski Guimaraes. Španec je v London prišel lani poleti, ko je na tem položaju zamenjal FrancozaArsena Wengerja, ki je kar 22 let vodil Arsenal. Pred tem je treniral španske ekipe Almeria, Valencia in Sevilla, ruski Spartak iz Moskve in francoski PSG. Njegov naslednikFreddie Ljungberg nima veliko trenerskih izkušenj. Od leta 2016 je skrbel za mlajše selekcije pri Arsenalu, eno leto pa je bil pomočnik trenerja pri nemškemu Wolfsburgu. Dvainštiridesetletni Šved ima za seboj sijajno igralsko kariero, najboljša igralska leta pa je pokazal prav v dresu Arsenala, za katerega je igral med letoma 1998 in 2007.

V svoji dolgoletni karieri je igral tudi za švedski Halmstad, angleški West Ham, škotski Celtic, ameriška Seattle in Chicago, japonski Shimizu in indijski Mumbai.