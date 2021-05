Emery po nepozabni zmagi v finalu: Enajstmetrovk nismo vadili

Znali tekmovati in trpeti

"Igralci so imeli dobro miselnost. Dobro nam je šlo v tem tekmovanju in tudi v finalu proti izjemni ekipi. Znali smo tekmovati in trpeti. Bolje smo zaključili kot oni. Mislil sem, da bomo tekmo odločili pred enajstmetrovkami, ki so loterija. Moraš biti močan v glavi, da zadeneš. Igralci so bili prekrasni,"je nadaljeval Emery.

"Spomnim se, da je nek nogometaš Almerie (ki jo je Emery vodil na začetku kariere, op. a.) zadel na vseh treningih, nato pa zgrešil na prijateljski tekmi. Enajstmetrovke so odločilni trenutek. Letos jih nismo vadili. Vsi so streljali, celo vratar ... Neverjetno in prekrasno je bilo, da so vsi zadeli."

Predsednik Fernando Roig tekme ni mogel spremljati s tribun, saj po okužbi z novim koronavirusom in kasnejšem okrevanju ni minilo dovolj časa, da bi mu Evropska nogometna zveza (Uefa) z organizatorji dovolila na stadion. Roig je že bil na prizorišču, dvoboj pa je nato spremljal v domovini, kjer je manjšinski lastnik verige supermarketov Mercadona. Njegov brat Juan Roigje izvršni direktor Mercadone in večinski lastnik, po nekaterih ocenah pa tretji najbogatejši Španec.

'Kar se da profesionalno moramo preživeti počitnice'

"Ponosen sem na Villarreal, na predsednika, ki ni mogel biti z nami, na stabilen projekt. Ponosen sem na to, da zastopam špansko ligo. Zadovoljstvo čutim zaradi številnih ljudi in reči. Čutili smo veliko podporo ljudi, kluba in vseh ostalih,"je še dodal Emery, ki ga na nedavno prenovljenem stadionu La Ceramica zdaj čakajo še številni nepričakovani izzivi.

Villarreal si je zagotovil igranje v Ligi prvakov, v kateri je leta 2006 famozno zaigral v polfinalu, ko ga je na dveh tesnih obračunih izločil londonski Arsenal. Čaka ga tudi tekma evropskega superpokala proti zmagovalcu aktualne sezone Lige prvakov.

"Najprej bomo proslavljali. Če verjamemo v delo kot temelj za doseganje reči, je to treba proslaviti. Nato pa sledi počitek. In nato priprava na tisto, kar sledi. Priprava na superpokal, nato pa na Ligo prvakov, ki je največja nagrada. Odklopiti se moramo, si napolniti baterije in kar se da profesionalno preživeti počitnice, da bi se vrnili s čim več moči,"je še povedal Emery.

Solskjaer: Lovorike so tisto, kar šteje

Kljub vzpodbudni sezoni v Premier League, kjer je United sicer za ogromnih 12 točk zaostal za prvakom, mestnim tekmecem Manchester Cityjem, je Ole Gunnar Solskjaerna klopi "vragov" vnovič ostal praznih rok. Vse od slovesa Joseja Mourinhain osvojitve ligaškega pokala oziroma Lige Evropa leta 2017 na Old Traffordu čakajo na naslednji kos srebrnine

"To seveda ni uspešna sezona. Včasih en strel definira sezono kot dobro, včasih pa en strel sezono definira kot slabo,"je po tekmi dejal norveški trener, ki je Mourinha nasledil decembra 2018. "Nihče od nas ni pričakoval, da bomo drugi v prvenstvu, toda fantje so bili nocoj, žal, prekratki. Lovorike so tisto, kar šteje, to velja tudi za naš klub, tako da ... Ne, to ni uspešna sezona. To je kratek odgovor,"je dodal.