Emery: Pri Arsenalu mi nudijo vse, kar potrebujem za uspeh

Na poti do evropskega klubskega grala sta bila v obeh sezonah, ko je bil Unai Emery trener PSG, boljša Real Madrid in Barcelona, čeprav so bili proti zadnji Neymar jr. , Kylian Mbappe in druščina zelo blizu uspeha in posledično uvrstitvi v polfinale lige prvakov v sezoni 2016/17. Po prepričljivem porazu proti aktualnim evropskim prvakom iz španske prestolnice v pretekli sezoni se je moral 47-letni Bask posloviti, a na nov, velik izziv mu ni bilo treba dolgo čakati, saj so se oglasili vodilni možje londonskega Arsenala. Z dolgoletnimi frustracijami brez osvojene domače ali evropske lovorike se jim je dosežen dogovor o sodelovanju s prav tako zelo motiviranim Emeryjem, ki je po odhodu iz Pariza želel dokazati, da je vreden zaupanja, z današnjega zornega kota izšel kot sanjski posel.

Preteklost pušča za seboj

Topničarji z vmesnimi spodrsljaji v premier ligi igrajo všečen in učinkovit nogomet. Še posebej navdušujoč je bil londonski derbi s Tottenhamom, ki so ga Emeryjevi bojevniki dobili s 4 : 2, od tedaj so tudi tisti največji nejeverni Tomaži morali priznati, da je nekdanji strateg Valencie, Seville in PSG vrhunski strokovnjak. "Nikoli se ne vračam v preteklost, saj vsako izkušnjo obravnavam kot posebno na moji trenerski poti. Imel sem ta privilegij, da sem vodil dve odlični španski moštvi Valencio in Sevillo, s katerima sem dosegal dobre rezultate, ter v zadnjih dveh sezonah pred prihodom v London še Paris Saint Germain. Vse ekipe, ki sem jih vodil, so mi dale ogromno. Zdaj sem trener Arsenala, še enega velikana evropskega nogometa, ki si želi vrnitve na položaje, katere je nekoč že zasedal," je v obširnem pogovoru za špansko nacionalno televizijsko postajo TVE uvodoma dejal Emery.



Neymar ni razvajen pobalin

Emery poudarja, da razlog za odhod iz Pariza niso slabi odnosi z zvezdniki moštva. "Z Neymarjem, za katerega mnogi trdijo, da je razvajen pobalin, imava zelo pristen odnos. Vedno sem govoril, da mene ne zanimajo milijoni, ampak odlični nogometaši. Rad ustvarjam uspešne zgodbe in ena od teh je bil zagotovo PSG. Kljub dvema spodletelima poizkusoma, da se povzpnemo na evropski vrh, na omenjeno izkušnjo gledam zelo pozitivno. Sodeloval sem z izjemnimi nogometaši zmagovalnega značaja, podobno je tudi pri Arsenalu ... V Londonu mi nudijo vse, kar potrebujem za uspešno zgodbo."



Incidente rešuje znotraj slačilnice

O zadnjem pripetljaju nekaterih njegovih glavnih mož, ki jih je eden od otoških tabloidov zasačil pri uživanju smejalnega plina, Emery pravi: "Incidente rešujemo znotraj družine, t. j. slačilnice. Od mene ne boste slišali nič spektakularnega. Za svoje nogometaše bi storil vse, le da jih zaščitim. Kar si mislim osebno glede omenjenega dogodka, pa so slišali že vse. Ne potrebujejo dodatnih pojasnil, verjemite mi."