Emiliano Sala pred usodnim letom: Strah me je, letalo je videti, kot da razpada

Ibbotson in Sala bi morala v Cardiff odriniti v ponedeljek ob 9.00, a sta morala zaradi slabega vremena z letom počakati do večera. Sala pa takrat ni vedel, da Ibbotson sploh ni bil usposobljen za komercialno letenje s potniki in ni imel dovoljenja za letenje v temi. Ob 19.15 sta Sala in Ibbotson na krovu majhnega zasebnega letala Piper Malibu N264DB, ki je bilo narejeno leta 1984, vzletela iz Nantes. Približno eno uro po vzletu je ob letu nad Rokavskim prelivom letalo izgubilo radarski stik s kontrolnim stolpom, zato se je začelo reševanja v zraku in na morju.

V ponedeljek, 21. januarja, bi se moral Sala nato pridružiti svojim novim soigralcem na prvem treningu v novem klubu, a se to ni zgodilo. Cardiff City je sicer svojemu novemu napadalcu ob podpisu pogodbe ponudil komercialni let prek Pariza, ki bi odrinil že v nedeljo, vendar je Sala želel več časa, da se poslovi od prijateljev in soigralcev v Nantesu. Zato je eden izmed agentov, vpletenih v prestop, Mark McKay prek zasebnega pilota Davida Hendersona uredil zasebni let neposredno med Nantesom in Cardiffom. A ker je bil Henderson tistega dne zaseden, je delo posredoval drugemu pilotu, Davidu Ibbotsonu .

Intenzivna preiskava je sadove obrodil dober teden po nesreči, in sicer 3. februarja, ko so v bližini britanskega Guernsey, približno 68 metrov pod morsko gladino, našli razbitine letala in nogometaševo truplo. Preiskava je pokazala, da je letalo tik pred nesrečo letelo na približno 1500 metrih nadmorske višine, ko je pilot med spuščanjem, z namenom izogniti se gostim oblakom, pri hitrosti približno 434 kilometrov na uro, izgubil nadzor in strmoglavil. Potnika sta bila že pred nesrečo zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom nezavestna. Truplo pilota ni bilo nikoli najdeno.

Henderson, ki je organiziral let, je bil novembra 2021 obsojen na 18 mesecev zapora zaradi nepremišljenega ogrožanja varnosti z načinom organizacije potovanja in komercialne uporabe letala brez dovoljenja.

Po nesreči se je argentinski časnik Olé dokopal do zvočnega sporočila, ki ga je Sala tik pred nesrečo prek aplikacije WhatsApp poslal skupini prijateljev. V njem se sliši zaskrbljenega športnika, ki napove svojo tragično usodo: "Pozdravljeni, bratje moji, kako ste? Uh, kako sem utrujen. Bil sem v Nantesu, kjer sem moral še poskrbeti za določene stvari ... Kakor koli že, fantje, sem na letalu, ki se zdi, kot da razpada na koščke in grem v Cardiff. To je noro. Jutri popoldne začnem s treningi z novo ekipo ... Bomo videli, kako bo. Kako ste vi fantje, je vse v redu? Če v uri in pol od mene ne boste dobili nobenega sporočila, boste vedeli, da nekaj ni v redu. Ne vem, ali bodo poslali koga iskat, da me najdejo, tako da če me ne najdejo, veste, kaj se dogaja. Joj, kako me je strah!"

Angleški BBC se je več kot tri leta po nesreči dokopal do srhljivih zvočnih posnetkov, ki jasno razkrivajo, da pred letom ni bilo strah le nogometaša, temveč tudi njegovega pilota. Posnetek klica, ki ga je Ibbotson posnel dan pred nesrečo s prijateljem Kevinom Jonesom, razkriva, da je imel pilot težave z letalom že, ko se je z njim odpravil v Francijo po Sala, saj je med letom slišal "pok" in se pritožil, da je v 35 let starem letalu Piper Malibu čuti mrzel zrak: "Sem sredi Rokavskega preliva in 'pok', letim naprej in še enkrat 'pok'. Pomislil sem, 'kaj je narobe?' Tako da sem najprej preveril vse parametre, a vse je bilo v redu in letalo je še vedno letelo, vendar je vse skupaj pritegnilo mojo pozornost." Dodal je še: "Ta Malibu ... občasno čutiš kot neke vrste meglico. Lahko jo čutiš zelo nizko po celotnem ohišju letala." 59-letni Ibbotson je po telefonu tudi priznal, da je po pristanku na letališču Nantes Atlantique ugotovil, da levi zavorni pedal Piperja Malibuja ne deluje. "To letalo se mora vrniti v hangar," je rekel prijatelju.

Nato pa je opisal, kaj ga čaka prihodnji dan: "Ravno sem pobral nogometaša Cardiffa, ki so ga pred kratkim kupili iz Nantesa. Mislim, da so zanj odšteli 20 milijonov funtov ali nekaj podobnega. In meni so zaupali, da ga pripeljem v sumljivemu letalu. Običajno bi imel rešilni jopič med svojimi sedeži, jutri pa ga bom kar nosil."