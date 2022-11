Empoli klonil proti vodilnemu Napoliju, Udineseju točko prinesel Lovrić

V italijanski ligi nogometaši danes in v sredo igrajo tekme 14. kroga. Danes je v obračunu vodilnega Napolija in Empolija prvi slavil z 2:0, Udinese pa je gostoval pri Spezii in dobil točko za 1:1, za Videmčane je zadel Sandi Lovrić.

icon-expand Jaka Bijol FOTO: AP Slovenski reprezentant Petar Stojanović je danes za Empoli odigral vso tekmo, medtem ko Lovra Štubljarja zaradi poškodbe še vedno ni bilo v postavi Empolija. Napoli je na koncu prišel do pričakovane zmage, a se je moral zanjo kar potruditi, zadetka sta v drugem delu dosegla Hirving Lozano z bele točke in Piotr Zielinski. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V drugem današnjem obračunu s slovenskim pridihom sta tako Jaka Bijol kot Sandi Lovrić začela v prvi postavi ekipe iz Vidma, ki je na koncu dobila točko za 1:1. Ob koncu prvega dela je Lovrić poskrbel za izenačenje, potem ko je pred tem za domače zadel Arkadiusz Reca; v 43. minuti je slovenski reprezentant izkoristil lepo podajo Isaaca Successa in premagal vratarja Jeroena Zoeta. V nadaljevanju golov ni bilo, Lovrić pa je igro zapustil v 60. minuti, Udinese je tako niz tekem brez zmage podaljšal na šest. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke - torek, 8. november: Napoli - Empoli 2:0 (0:0) (Petar Stojanović je igral vso tekmo za Empoli) (Lovra Štubljarja zaradi poškodbe ni bilo v ekipi Empolija) Spezia - Udinese 1:1 (1:1) (Jaka Bijol je igral vso tekmo za Udinese) (Sandi Lovrić je igral za Udinese do 60. minute in dosegel gol v 43. minuti) Cremonese - Milan 0:0