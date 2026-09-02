En nogometaš jokal v avtomobilu svoje mame, drugega čakali dve letali

Pablo Garcia je star zgolj 20 let. Kljub mladosti pa je bil kar 15 let član nogometnega kluba Real Betis. po letih truda je s klubom podpisal profesionalno pogodbo in sanjal o igranju v članski ekipi. Velika želja se mu je uresničila in v dresu članskega moštva "svojega" Real Betisa je zaigral na 33 tekmah. A uresničitev sanj ne zagotavlja tudi sanjskega življenja. Pri 20 letih starosti se je zavedal, da bo moral igrati bolj redno, če želi izkoristiti ves svoj potencial. Po povratku izkušenega Danija Ceballosa, ki se je v Betis vrnil iz Real Madrida, so vodilni v klubu morali prodati enega od igralcev. Na koncu se je s svojo usodo sprijaznil Garcia, ki je prestopil v Racing Santander, Betis pa je v zameno za njegovo prodajo prejel okoli pet milijonov evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Garcia svoje žalosti po odhodu iz klubskih prostorov ni mogel skriti, ob vstopu v avtomobil, ki ga je vozila njegova mama, pa so bile njegove oči solzne. Ni edini jokal, tudi njegova mati solz ni mogla zadržati, njegov oče Ramon pa je ob pogovoru s španskimi mediji tudi potočil solzo ali dve. "O prestopu smo izvedeli zelo pozno. Prvič smo o tem izvedeli pozno popoldne. Ste videli fanta in njegovo mamo, kajne? Šel je do svoje omarice po svoje stvari. Zelo nam je hudo. Star je 20 let. Želi igrati čim več. Vemo pa, da je v ekipi veliko odličnih igralcev. Morali smo se odločiti med tem, da ostanemo, ali poskušamo najti način, da ponovno obudi kariero, igra in uživa v nogometu, kar želi," je po prestopu sina dejal čustveni oče.

Dve letali v Lyonu čakali enega igralca

Belgijski reprezentant Malick Fofana se je v Lyon preselil leta 2024, letos pa je že želel odleteti drugam, bolj natančno v Anglijo in najbogatejšo ligo na svetu. Angleški in francoski časniki so dolgo poročali o tem, da se zanj najbolj zanima aktualni angleški prvak Arsenal, dan pred uradnim koncem prestopnega roka pa je v akcijo stopil Sunderland. Njegovo ponudbo je Lyon sprejel, pogodbe so bile že pripravljene, nato pa je sledil klic iz Londona. A niso klicali vodilni možje Arsenala, temveč Crystal Palaca.

Malick Fofana je v dresu Lyona na 84 tekmah zabil 19 golov FOTO: AP