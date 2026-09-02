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Nogomet

En nogometaš jokal v avtomobilu svoje mame, drugega čakali dve letali

Ljubljana, 02. 09. 2026 12.06 pred 18 minutami 3 min branja 1

Avtor:
M.D.
Pablo Garcia

Zadnji dan prestopnega roka v največjih evropskih nogometnih ligah je bil sila zanimiv. V Angliji so najbogatejši klubi na svetu obrnili ogromno denarja. Številni nogometaši so se zato morali preseliti, nekdanji nogometaš Lyona Malick Fofana pa do zadnjih trenutkov ni vedel, ali bo kariero nadaljeval v Sunderlandu ali Crystal Palacu. V Španiji pa so solze mladeniča Pabla Garcie dokazale, da nogomet ni za vse zgolj posel.

Pablo Garcia je star zgolj 20 let. Kljub mladosti pa je bil kar 15 let član nogometnega kluba Real Betis. po letih truda je s klubom podpisal profesionalno pogodbo in sanjal o igranju v članski ekipi. Velika želja se mu je uresničila in v dresu članskega moštva "svojega" Real Betisa je zaigral na 33 tekmah. A uresničitev sanj ne zagotavlja tudi sanjskega življenja. Pri 20 letih starosti se je zavedal, da bo moral igrati bolj redno, če želi izkoristiti ves svoj potencial. Po povratku izkušenega Danija Ceballosa, ki se je v Betis vrnil iz Real Madrida, so vodilni v klubu morali prodati enega od igralcev. Na koncu se je s svojo usodo sprijaznil Garcia, ki je prestopil v Racing Santander, Betis pa je v zameno za njegovo prodajo prejel okoli pet milijonov evrov.

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Garcia svoje žalosti po odhodu iz klubskih prostorov ni mogel skriti, ob vstopu v avtomobil, ki ga je vozila njegova mama, pa so bile njegove oči solzne. Ni edini jokal, tudi njegova mati solz ni mogla zadržati, njegov oče Ramon pa je ob pogovoru s španskimi mediji tudi potočil solzo ali dve. "O prestopu smo izvedeli zelo pozno. Prvič smo o tem izvedeli pozno popoldne. Ste videli fanta in njegovo mamo, kajne? Šel je do svoje omarice po svoje stvari. Zelo nam je hudo. Star je 20 let. Želi igrati čim več. Vemo pa, da je v ekipi veliko odličnih igralcev. Morali smo se odločiti med tem, da ostanemo, ali poskušamo najti način, da ponovno obudi kariero, igra in uživa v nogometu, kar želi," je po prestopu sina dejal čustveni oče.

Dve letali v Lyonu čakali enega igralca

Belgijski reprezentant Malick Fofana se je v Lyon preselil leta 2024, letos pa je že želel odleteti drugam, bolj natančno v Anglijo in najbogatejšo ligo na svetu. Angleški in francoski časniki so dolgo poročali o tem, da se zanj najbolj zanima aktualni angleški prvak Arsenal, dan pred uradnim koncem prestopnega roka pa je v akcijo stopil Sunderland. Njegovo ponudbo je Lyon sprejel, pogodbe so bile že pripravljene, nato pa je sledil klic iz Londona. A niso klicali vodilni možje Arsenala, temveč Crystal Palaca.

Malick Fofana je v dresu Lyona na 84 tekmah zabil 19 golov
Malick Fofana je v dresu Lyona na 84 tekmah zabil 19 golov
FOTO: AP

Lyonu, Fofani in njegovim agentom so ponudili višji znesek. Sunderland je odgovoril in novo ponudbo izenačil in začela se je "vojna". Obe moštvi sta verjeli v njegov prestop in strinjali sta se s tem, da Fofana zaradi časovne omejenosti v Lyonu opravi zdravniški pregled, ki sta ga financirali obe moštvi. Oba kluba sta celo poslala zasebni letali, ki sta v zadnjih urah prestopnega roka čakali na letališču v Lyonu. Fofano naj bi na koncu prepričalo posredovanje predsednika Sunderlanda, ki je v Lyon poletel s tretjim zasebnim letalom, zagotovo pa so z rezultati "prestopne vojne" zelo zadovoljni tudi njegovi agenti, ki naj bi iztržili višjo plačo zanj in boljše finančne pogoje za posredovanje pri poslu.

Poglavja:
Na vrh Dve letali
malick fofana lyon sunderland Pablo Garcia real betis

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02. 09. 2026 14.12
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