Revolt, stave ali kaj tretjega: albanski klub v makedonski ligi osvojil le točko

Posledično je klub iz Skopja sezono končal na zadnjem mestu v državnem prvenstvu. Na 33 odigranih tekmah je Shkupi zabeležil kar 32 porazov in le enkrat remiziral. V celotni sezoni so prejeli kar 130 zadetkov, ob tem pa so jih dosegli le 15, tako da je njihova gol razlika ob koncu prvenstva znašala kar -115.
Razlog za porazno sezono kluba naj bi se skrival zunaj igrišča. Novembra leta 2024 je klub zapustil dolgoletni predsednik kluba Olgun Aydin zaradi nezadovoljstva s sojenjem in vodenjem prve makedonske lige. Njegov odhod je povzročil astronomsko finančno krizo, kar je privedlo do množičnega odhoda igralcev in trenerjev.
Ironično je, da je klub v preteklosti imel veliko bolj svetlo prihodnost. Shkupi je namreč v sezoni 2021/22 postal makedonski prvak, kar mu je omogočilo igranje v elitni Ligi prvakov. Bliskovit padec z vrha makedonskega nogometa do dna je absolutno eden najbolj dramatičnih primerov propada nogometnega kluba v evropskem nogometu. Po vsega štirih letih je klub od igranja na najvišji klubski ravni padel do nazadovanja v drugo makedonsko ligo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.