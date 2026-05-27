Revolt, stave ali kaj tretjega: albanski klub v makedonski ligi osvojil le točko

Posledično je klub iz Skopja sezono končal na zadnjem mestu v državnem prvenstvu. Na 33 odigranih tekmah je Shkupi zabeležil kar 32 porazov in le enkrat remiziral. V celotni sezoni so prejeli kar 130 zadetkov, ob tem pa so jih dosegli le 15, tako da je njihova gol razlika ob koncu prvenstva znašala kar -115.

Razlog za porazno sezono kluba naj bi se skrival zunaj igrišča. Novembra leta 2024 je klub zapustil dolgoletni predsednik kluba Olgun Aydin zaradi nezadovoljstva s sojenjem in vodenjem prve makedonske lige. Njegov odhod je povzročil astronomsko finančno krizo, kar je privedlo do množičnega odhoda igralcev in trenerjev.

Ironično je, da je klub v preteklosti imel veliko bolj svetlo prihodnost. Shkupi je namreč v sezoni 2021/22 postal makedonski prvak, kar mu je omogočilo igranje v elitni Ligi prvakov. Bliskovit padec z vrha makedonskega nogometa do dna je absolutno eden najbolj dramatičnih primerov propada nogometnega kluba v evropskem nogometu. Po vsega štirih letih je klub od igranja na najvišji klubski ravni padel do nazadovanja v drugo makedonsko ligo.