Ena zmaga premalo za obstanek na klopi WBA-ja: Bilić ostal brez službe

Čeprav je Slavenu Biliću v pretekli sezoni uspelo klub pripeljati do napredovanja v prvo ligo, se je že oktobra znašel v nemilosti uprave, ko je nasprotoval prodaji branilca Ahmeda Hegazija , še poroča The Guardian .

"Albion se zahvaljuje Slavenu in njegovemu strokovnemu štabu za trud in uspeh z napredovanjem kluba v pretekli sezoni in jima želi vse uspešno v prihodnje," so zapisali na uradni klubski spletni strani.

Med možnimi zamenjavami za Hrvata se po pisanju omenjenega časnika omenjajo Sam Allardyce, Nigel Pearson in Mark Hughes.